Фото ⟩ У памятника Свободы показали трофей ЧМ по баскетболу

Латвийскую программу мирового трофея открыли председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и президент Латвийской баскетбольной ассоциации Раймонд Вейонис.

Желающие смогли увидеть трофей вблизи и сфотографироваться с ним.

Галерея: У памятника Свободы показали трофей ЧМ по баскетболу

График визита трофея в Латвию будет очень насыщенным, включая как участие в телепередачах, так и посещение самых живописных мест Риги и окрестностей.

В четверг трофей еще был доступен для осмотра у памятника Свободы, но уже в пятницу его отвезут в Министерство образования и науки, а также в Сигулду.

Затем трофей отправится в Пуэрто-Рико, где будет выставлен для обозрения в начале июля. Трофей демонстрировался в разных странах с момента жеребьевки подгрупп финального турнира Кубка мира 29 апреля, а его путешествие завершится 15 августа, когда он будет доставлен на Филиппины.

Финальный турнир чемпионата мира, в котором впервые в истории сыграет сборная Латвии, пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и на Филиппинах.