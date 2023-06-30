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Фото ⟩ У памятника Свободы показали трофей ЧМ по баскетболу

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У Памятника Свободы показали трофей ЧМ по баскетболу
У Памятника Свободы показали трофей ЧМ по баскетболу Фото: Ieva Leiniša/LETA

В четверг, 29 июня, у памятника Свободы в Риге был выставлен трофей имени Джеймса Нейсмита, который вручается победителям чемпионата мира по баскетболу.

Латвийскую программу мирового трофея открыли председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и президент Латвийской баскетбольной ассоциации Раймонд Вейонис.

Желающие смогли увидеть трофей вблизи и сфотографироваться с ним.

Галерея: У памятника Свободы показали трофей ЧМ по баскетболу

График визита трофея в Латвию будет очень насыщенным, включая как участие в телепередачах, так и посещение самых живописных мест Риги и окрестностей.

В четверг трофей еще был доступен для осмотра у памятника Свободы, но уже в пятницу его отвезут в Министерство образования и науки, а также в Сигулду.

Затем трофей отправится в Пуэрто-Рико, где будет выставлен для обозрения в начале июля. Трофей демонстрировался в разных странах с момента жеребьевки подгрупп финального турнира Кубка мира 29 апреля, а его путешествие завершится 15 августа, когда он будет доставлен на Филиппины.

Финальный турнир чемпионата мира, в котором впервые в истории сыграет сборная Латвии, пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

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