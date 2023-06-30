Латвийцы едут в Эстонию: почему туризм у соседей развит лучше?

С другой стороны, по данным Департамента статистики Эстонии, в 2022 году туристическую отрасль этой страны в основном поддерживали гости из Финляндии и Латвии. В прошлом году в Эстонии ночевали 589 тысяч финских туристов и 204 тысячи путешественников из Латвии.

По сравнению с 2021 годом количество латвийских туристов в Эстонии в прошлом году увеличилось на 130%, а по сравнению с 2019 годом на 12%.

Также и в первые четыре месяца этого года туристы из Латвии посещали Эстонию достаточно активно: в январе - 14 тысяч, в феврале - менее 14 тысяч, в марте - 19 тысяч, в апреле - 19 тысяч, сообщает LЕТА.

Почему же жители Латвии едут в Эстонию и тратят там деньги, которые теоретически можно было бы потратить и в нашей стране? Важной причиной является то, что в Эстонии можно почувствовать себя как в Северной Европе. Латвийские политики давно определили, что Латвия должна стать похожей на страны Северной Европы, но Эстония в этом отношении ушла дальше.

Во многих секторах, включая туризм, продвижение Латвии к скандинавской модели сдерживалось преувеличенным вниманием к российским туристам и адаптацией к их вкусам. Только пандемия, а затем и вторжение России в Украину положили конец этой тенденции.