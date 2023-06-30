В Польше арестован российский хоккеист. Его подозревают в шпионаже

По данным Агентства внутренней безопасности Польши, россиянин играл в хоккейном клубе первой лиги. Имя спортсмена указано как Максим С. Telegram-канал Mash пишет, что речь может идти о защитнике клуба UKS Zagłębie Sosnowiec Максиме Сергееве.

Как пишет газета Wyborcza, подозреваемого задержали в Силезском воеводстве, но действовать он должен был по всей Польше. В спецслужбах Польши заявили, что хоккеист "выполнял на территории Польши порученные задачи, среди которых - выявление критической инфраструктуры в нескольких воеводствах". По данным следователей, спортсмен находился в Польше с осени 2021 года. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"Это 14-й задержанный участник отработанной нами шпионской сети", - написал в Twitter генпрокурор Збигнев Зебро. По данным прокуратуры, задержанный и другие подозреваемые, "идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы", входили в сеть шпионов, которая производила разведывательную деятельность и "пропаганду против Польши", а также готовила "акты саботажа по запросу разведки РФ".

Суд взял подозреваемого под стражу. Прокуратура допустила дальнейшие аресты.