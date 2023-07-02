Почему Литва лишает гражданства свою главную звезду фигурного катания?

Сейм Литвы в конце марта принял поправки к Закону о гражданстве, которыми вводится механизм лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения, если получившие его лица "своими действиями ставят под угрозу интересы безопасности Литвы или её союзников и тем самым подрывают репутацию страны".

"Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня, в принципе, по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев", - цитирует "Матч ТВ" Дробязко, которая отметила, что не имеет счетов и недвижимости в Литве.