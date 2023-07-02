Почему Литва лишает гражданства свою главную звезду фигурного катания?

Сейм Литвы, скорее всего, в ближайшее время лишит гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Одна из самых известных фигуристок в истории Литвы так разозлила власти, что тем пришлось даже изменить из-за неё закон.
На прошлой неделе депутаты литовского Сейма инициировали процесс лишения гражданства Литвы фигуристки Маргариты Дробязко из-за того, что она продолжает выступать в России и поддерживает российские власти в войне с Украиной.
Сейм Литвы в конце марта принял поправки к Закону о гражданстве, которыми вводится механизм лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения, если получившие его лица "своими действиями ставят под угрозу интересы безопасности Литвы или её союзников и тем самым подрывают репутацию страны".
Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила в интервью LRT, что процедура аннулирования гражданства уже фактически запущена.
"Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня, в принципе, по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев", - цитирует "Матч ТВ" Дробязко, которая отметила, что не имеет счетов и недвижимости в Литве.
51-летняя Дробязко родилась в Москве и начинала карьеру фигуристки в спортивном обществе ЦСКА в группе Геннадия Аккермана. Там же она познакомилась с будущим партнёром Повиласом Ванагасом.
В 1993-м Дробязко получила гражданство страны, чтобы их пара смогла выступить на Олимпиаде в Лиллехаммере. Тогда литовские власти сделали исключение для фигуристки.
Наиболее успешным в карьере Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса был 2000 год, когда они выиграли этап серии Гран-при Skate Canada, стали бронзовыми призёрами финала серии Гран-при, чемпионата Европы и чемпионата мира. Кроме того, в 2000 году пара решила пожениться.
Дробязко и Ванагас принесли Литве единственную за всю историю медаль чемпионата мира в фигурном катании.
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас - пожалуй, главные фигуристы в истории Литвы. Они призёры чемпионатов мира и Европы, участники пяти (1992, 1994, 1998, 2002, 2006) Олимпиад и 13-кратные чемпионы страны.
В 2000 году президент Литвы Валдас Адамкус наградил Дробязко и Ванагаса Рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.
В последние годы выступавшие под флагом Литвы на международных соревнованиях танцоры жили на две страны. Чаще они проводили время в России, где были востребованы в телевизионных проектах и шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки.
В августе прошлого года президент Литвы Гитанас Науседа лишил экс-фигуристов наград из-за участия в ледовом шоу Татьяны Навки, жены пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Президент Литвы также призвал тогда пересмотреть законодательство и лишить Дробязко гражданства, полученного 30 лет назад.
"Заслуги перед литовским государством, за которые их оценили ещё в 2000 году, они стёрли циничным поступком - участием в коммерческом спектакле в Сочи в то время, когда в водоворотах украинской войны льётся кровь невинных людей", - говорится в видеокомментарии Науседы.
Тогда Дробязко в Instagram отреагировала стихотворением Булата Окуджавы:
Мама Ванагаса Лилия Ванагене является президентом Союза конькобежного спорта Литвы. В прошлом году ей даже пришлось объясняться перед Сеймом, когда там решили внести поправки в законодательство из-за Дробязко после участия той в шоу Навки.
"Как президент федерации и как мама Повиласа я убита горем и обеспокоена решением, принятым моими детьми. Однако я ничего не могу приказать своим взрослым детям. Хочу напомнить, что 34 года Повилас и его жена Маргарита творили своё будущее за пределами Литвы. Непросто всё так бросить и уйти", - сказала она.
По словам депутата Сейма Дали Асанавичюте, поводом для лишения гражданства Дробязко стала её активность в соцсетях, по которой, как отметила парламентарий, очевидно, что "сотрудничество с кремлёвскими рупорами продолжается".
Отметим, что касается это только Дробязко, потому что она родилась в Москве. У Ванагаса проблем с гражданством пока не предвидится - он родился на севере Литвы, в городе Шяуляй.
"Спорт-Экспресс" пишет, что у Дробязко, судя по всему, нет российского паспорта - на историческом изломе между СССР и Россией фигуристка осталась советской гражданкой, сразу выбрав Литву. Период с 1991-го по 1993-й она жила по советским документам.
Дробязко - не единственная из фигуристов, у кого возникли трудности из-за выступлений в России. В июле прошлого года уроженец Одессы, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко был уволен из Федерации фигурного катания Украины, где в течение 30 лет занимал пост вице-президента. Причина та же, что у Дробязко: Петренко принимал участие в ледовом шоу Навки.
Окончательное решение о лишении Маргариты Дробязко литовского гражданства, как уточнил LRT, должен принять президент страны Гитанас Науседа.
На новость уже отреагировали в России. Татьяна Тарасова призвала предоставить Дробязко российское гражданство.
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