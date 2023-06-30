Путин продолжает самоизоляцию, несмотря на встречу с жителями Дагестана

Владимир Путин продолжает самоизоляцию, и, чтобы встретиться с ним, необходимо сделать тест на Covid-19 и провести неделю в карантине. Этот порядок все еще действует, несмотря на то, что Путин в последние дни участвовал в нескольких публичных мероприятиях, в том числе встречаясь и фотографируясь с жителями Дагестана, сообщает независимое издание России "Агентство".
То, что тест и карантин по-прежнему в силе, подтвердили несколько посетителей форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшегося в четверг. Этот форум, организованный Агентством стратегических инициатив, посетил и Путин.
На форуме побывал и корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников. Он рассказывает, что за день до встречи с Путиным все журналисты должны были сдать тест на Covid-19. Часть людей неделю до этого проводила в карантине.
Колесников считает, что в последние дни Путин не соблюдал политику "чистой зоны", которую сам внедрил после начала пандемии Covid-19.
В среду Путин посетил Дагестан. В завершение этого визита он встретился с местными жителями, собравшимися в центре Дербента.
Это была первая публичная встреча Путина с людьми за последние три года.
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