Путин продолжает самоизоляцию, несмотря на встречу с жителями Дагестана

То, что тест и карантин по-прежнему в силе, подтвердили несколько посетителей форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшегося в четверг. Этот форум, организованный Агентством стратегических инициатив, посетил и Путин.

На форуме побывал и корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников. Он рассказывает, что за день до встречи с Путиным все журналисты должны были сдать тест на Covid-19. Часть людей неделю до этого проводила в карантине.

Колесников считает, что в последние дни Путин не соблюдал политику "чистой зоны", которую сам внедрил после начала пандемии Covid-19.

В среду Путин посетил Дагестан. В завершение этого визита он встретился с местными жителями, собравшимися в центре Дербента.

Это была первая публичная встреча Путина с людьми за последние три года.