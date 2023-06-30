Украинская разведка: у ФСБ есть задача - убить Пригожина

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) получила поручение ликвидировать лидера ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
"Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать подходящие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?", - сказал Буданов.
По его мнению, если бы Пригожин осуществил бы свой изначальный план, то Россия была бы разделена на деве части.
"Если бы Пригожин выполнил свой первоначальный план, Россия была бы уже разделена как минимум на две части.
Потому что если бы Пригожин в тот день вошел в пустой Кремль, он показал бы публике, что Кремль пуст. Министров нет. Настоящих высокопоставленных чиновников там нет.
Все они сбежали, а он продемонстрировал, что сейчас в России нет никакой власти. В такой ситуации некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то еще начнут заявлять, что они являются легитимной властью, что создает ситуацию двух властей в стране, которая тут же будет разделена", - сказал Буданов.
Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" на Москву с требованием отставки военного руководства страны, что стало кульминацией нарастающего в последнее время напряжения между ним и российским Минобороны.
Его мятеж закончился так же внезапно, как и начался - "вагнеровцы" заняли Ростов-на-Дону и прошли несколько областей в сторону столицы, а затем Пригожин после звонка главы Беларуси Лукашенко внезапно принял решение развернуть колонны. Кремль решил дать Пригожину возможность переехать в Беларусь, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
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