Украинская разведка: у ФСБ есть задача - убить Пригожина

"Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать подходящие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?", - сказал Буданов.

По его мнению, если бы Пригожин осуществил бы свой изначальный план, то Россия была бы разделена на деве части.

"Если бы Пригожин выполнил свой первоначальный план, Россия была бы уже разделена как минимум на две части.

Потому что если бы Пригожин в тот день вошел в пустой Кремль, он показал бы публике, что Кремль пуст. Министров нет. Настоящих высокопоставленных чиновников там нет.