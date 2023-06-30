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Фото и видео ⟩ В Молдове неизвестный мужчина открыл стрельбу в аэропорту, его задержали

Дополнено в 20:40
rus.tvnet.lv
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Пассажиры аэропорта в Кишиневе
Пассажиры аэропорта в Кишиневе Фото: Фото очевидцев

Местная полиция сообщает, что в аэропорту столицы Молдовы Кишинева неизвестный мужчина открыл стрельбу.

Сообщается, что мужчина выхватил оружие у пограничника и сделал несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в одном из помещений и взял заложников.

Пассажиров эвакуировали из здания, рейсы из аэропорта задержаны.

Видео: Очевидец из аэропорта снимает эвакуированных пассажиров

На место прибыл спецназ, который задержал нападавшего.

"На данный момент опасность устранена. Нападавший ранен, ему оказывается медицинская помощь", - сообщили в полиции Молдовы.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что стрельбу открыл 43-летний гражданин Таджикистана.

По сведениям Ziarul de Garda, речь идет о прилетевшем из Турции мужчине. При этом некоторые местные СМИ указывают, что это российский гражданин, который был призван в армию РФ. 

В ближайшее время работа аэропорта возобновится.

Читатель RUS TVNET сообщает, что в аэропорту в момент атаки находилось как минимум четыре гражданина Латвии.

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