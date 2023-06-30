Главное за 30 июня ⟩ Начало Праздника песни и танца, требования LIZDA и стрельба в аэропорту Кишинева

Интересное чтиво:

Рестораны Латвии замерли в ожидании - возможно, именно сейчас в одном из заведений обедает необычный посетитель - инспектор всемирно известного гастрономического рейтинга Michelin ("Мишлен").

В минувшие выходные наблюдать за российскими пропагандистами было истинным удовольствием. А именно было очень интересно смотреть, как кремлевские идеологи, которые с самого начала войны пели дифирамбы частной военной компании "Вагнер", называя ее бойцов "нашими музыкантами" и героями, будут выходить из положения, когда им придется сообщать о мятеже лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который, безусловно, нужно будет осудить.

Би-би-си изучила опубликованные накануне спутниковые снимки, на которых видно, что на военной базе на юге Беларуси только что появились новые сооружения. Некоторые связывают это с возможной передислокацией наемников ЧВК "Вагнер". У экспертов, собеседников Би-би-си, есть на этот счет разные мнения.

Обыкновенная пятиэтажка в Пурвциемсе посреди спального района. Тихий двор, рядом школа и салон красоты, но с торца здания находится тяжелая железная дверь. Именно за ней расположен небольшой частный тренажерный зал.

"Я недавно снял безбашенный и смелый проект, который также могу назвать одним из моих лучших проектов за последнее время, а то и в нашей стране", - рассуждает в беседе с RUS TVNET латвийский режиссер, сценарист и клипмейкер Рихард Ромуш.

Красивые девушки на трибунах футбольных стадионов - не редкость. Но порой на матчах можно увидеть болельщиц, которые привлекают внимание гораздо больше, чем происходящее на поле.