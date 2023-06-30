30 июня отмеряет ровно половину года - завтра начнется июль. В Риге начался Праздник песни и танца, президент Левитс готовится передать пост, в Латвии где-то находится инспектор Michelin. Хватает и международных новостей. Обо всем этом читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET!
Главное за 30 июня ⟩ Начало Праздника песни и танца, требования LIZDA и стрельба в аэропорту Кишинева
Новости Латвии:
С сегодняшнего дня, 30 июня, по 9 июля в Риге пройдет XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца, сообщили агентству LЕТА в Латвийском национальном культурном центре (LNKC).
В воскресенье, 2 июля, в Риге планируются существенные ограничения движения транспорта во время шествия участников Праздника песни, сообщили агентству LЕТА в управлении внешних связей Рижской думы.
Согласно недавнему заявлению организаторов, в зрительные залы больших концертов Праздника песни и танца не будут допускаться зрители с детскими колясками. Это возмутило родителей, которые уже купили билеты и планировали приехать с детьми в колясках, сообщает Panorāma.
Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) принял решение требовать демиссии министра образования и науки Анды Чакши ("Новое Единство").
В следующую субботу, 8 июля, пройдет инаугурация нового президента Латвии Эдгара Ринкевича. Но согласно закону Латвия обеспечивает и бывших глав государства. Что же полагается Эгилу Левитсу после завершения президентского срока?
Вечером в среду, 28 июня, в Селийской волости произошла трагедия - утонули 36-летний отец и его ребенок, сообщает программа Degpunktā на TV3.
Бывший политик Алдис Гобземс рассказал в Facebook о воспитании детей без супруги.
Стилист Жанна Дубска в программе Kivičs. Tieši un atklāti обсудила весьма пикантный вопрос. Она рассказала, каков секс после 60 лет.
За рубежом:
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал в четверг, 29 июня, не допустить, чтобы правила Европейского союза (ЕС) в отношении миграции были навязаны Польше.
В четверг шведский телевизионный канал STV сообщил, что за борт парома Stena Spirit в Балтийское море выпал ребенок семи лет. Мать, пытаясь спасти его, прыгнула в воду. После интенсивного поиска спасателям удалось найти их и доставить вертолетом в больницу, но врачам не удалось их спасти.
Местная полиция сообщает, что в аэропорту столицы Молдовы, Кишинева, неизвестный мужчина открыл стрельбу.
Президент Украины Владимир Зеленский лично приедет на саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе только в том случае, если его итоги будут приемлемы для Украины, заявил заместитель главы Офиса президента Украины, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква.
В Польше по подозрению в шпионаже на три месяца арестовали 28-летнего российского хоккеиста, сообщил генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро.
В международном аэропорту столицы Таиланда Бангкока произошел несчастный случай - нога женщины застряла в траволаторе (движущаяся пешеходная дорожка), после чего врачам пришлось ампутировать ее выше колена, сообщает BBC.
На днях певица Мадонна попала в больницу с "серьезной бактериальной инфекцией", сообщил в соцсетях ее менеджер Гай Осири. Сейчас же стало известно, что артистку выписали из больницы в Нью-Йорке, пишет CNN со ссылкой на источники.
Интересное чтиво:
Рестораны Латвии замерли в ожидании - возможно, именно сейчас в одном из заведений обедает необычный посетитель - инспектор всемирно известного гастрономического рейтинга Michelin ("Мишлен").
В минувшие выходные наблюдать за российскими пропагандистами было истинным удовольствием. А именно было очень интересно смотреть, как кремлевские идеологи, которые с самого начала войны пели дифирамбы частной военной компании "Вагнер", называя ее бойцов "нашими музыкантами" и героями, будут выходить из положения, когда им придется сообщать о мятеже лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который, безусловно, нужно будет осудить.
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