Фото и видео ⟩ В парке Праздника песни прошло чествование главных дирижеров

В традиционном ритуале Праздника песни и танца чествуются те личности, которые заботились о сохранении традиций и латышской национальной идентичности - дирижеры и почетные дирижеры, руководители и почетные руководители.

Чествование началось с государственного гимна Латвии, который впервые прозвучал в 1873 году - автор музыки и слов Карлис Бауманис посвятил его как раз первому Празднику песни.

Торжество поддержал смешанный хор школы хорового пения, которая работает при Домском соборе, смешанный хор Рижской музыкальной средней школы имени Язепа Мединя, смешанный хор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола и оркестр Земессардзе.

Танцевальный этап начал танцевальный коллектив сениоров EX Lielupe, а продолжили - группа D танцевального ансамбля Daiļrade, ансамбль народного танца Vektors и ансамбль народного танца Zelta sietiņš.

Также сегодня в рамках Праздника песни и танца в рижском Доме Латвийского общества прошло чествование флагов.

Напомним, что в воскресенье, 2 июля, в Риге планируются существенные ограничения движения транспорта во время шествия участников Праздника песни, сообщили агентству LЕТА в управлении внешних связей Рижской думы.

Запланированы также существенные изменения в движении общественного транспорта.

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца пройдет до 9 июля.

В рамках Праздника песни и танца запланировано 60 мероприятий на 20 площадках. В празднике примут участие 40 000 участников, а посетить его смогут не менее 500 000 желающих.