В тяжелой аварии в Сигулде погиб водитель мотороллера. На месте ДТП блокировано движение

Фото: "Apollo.lv"

Авария произошла на Видземском шоссе недалеко от Latvijas Nafta.

Неофициальная информация свидетельствует о том, что в ДТП, возможно, виновен некий пьяный водитель.

На место происшествия прибыли и Государственная полиция, и Государственная пожарно-спасательная служба.

В районе ДТП блокировано движение.

Госполиция пока не предоставила конкретную информацию о случившемся.