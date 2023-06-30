В тяжелой аварии в Сигулде погиб водитель мотороллера. На месте ДТП блокировано движение

В пятницу вечером в Сигулде произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель мотороллера, сообщает очевидец.
Авария произошла на Видземском шоссе недалеко от Latvijas Nafta.
Неофициальная информация свидетельствует о том, что в ДТП, возможно, виновен некий пьяный водитель.
На место происшествия прибыли и Государственная полиция, и Государственная пожарно-спасательная служба.
В районе ДТП блокировано движение.
Госполиция пока не предоставила конкретную информацию о случившемся.
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