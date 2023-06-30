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В тяжелой аварии в Сигулде погиб водитель мотороллера. На месте ДТП блокировано движение

rus.tvnet.lv
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Фото очевидца.
Фото очевидца. Фото: TVNET aculiecinieks

В пятницу вечером в Сигулде произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель мотороллера, сообщает очевидец.

Фото: "Apollo.lv"

Авария произошла на Видземском шоссе недалеко от Latvijas Nafta.

Неофициальная информация свидетельствует о том, что в ДТП, возможно, виновен некий пьяный водитель.

На место происшествия прибыли и Государственная полиция, и Государственная пожарно-спасательная служба.

В районе ДТП блокировано движение.

Госполиция пока не предоставила конкретную информацию о случившемся.

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