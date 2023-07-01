ЧВК "Вагнер" продолжает вербовать наемников после неудавшегося мятежа

Отделения "Вагнера" по-прежнему открыты и уверяют, что ведут набор в обычном режиме Фото: WAGNER GROUP

"Про министерство обороны никакой речи быть не может, - заверил нас представитель волгоградского спортивного клуба "Спарта". - Да, набираем. Ничего не прекращалось".

Именно недовольство по поводу требования переподчинить наемников Министерству обороны вылилось в минувшие выходные в вооруженное восстание.

И хотя вот уже неделю Кремль изо всех сил пытается представить реакцию президента Путина на мятеж как сильный и решительный ответ мятежникам, их восстание стало самым серьезным вызовом авторитету человека, возглавляющего страну два с лишним десятилетия.

Однако, в то время как десятки и сотни активистов российской оппозиции по-прежнему отбывают длительные тюремные сроки только за то, что посмели высказаться против войны в Украине, уголовное дело против мятежников из ЧВК "Вагнер" было официально прекращено.

Сара Рейнсфорд обзвонила более десяти вербовочных пунктов ЧВК «Вагнер» Фото: Matthew Goddard

Даже лидеру ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину было позволено уйти, укрывшись на территории Беларуси, хотя во вторник вечером его частный самолет отследили на пути обратно в Россию.

Его частная армия, выдвинувшаяся неделю назад на Москву "маршем справедливости"и по ходу сбившая несколько вертолетов и самолет Ил-22, до сих пор не распущена.

"Мы работаем. Если бы что-то поменялось, до нас бы уже довели, - сказала сотрудница краснодарского отделения ЧВК "Вагнер". - Пока без изменений все".

Желающим вступить в ряды ЧВК по-прежнему предлагается щедрая зарплата в размере 240 тыс. рублей в месяц. Контракт заключается на полгода.