Видео ⟩ Жителям предлагают купить монеты Праздника песни и танца. Подозревают мошенничество

Матери Илзе позвонили из компании и предложили купить монету, посвященную Празднику песни и танца, за 41 евро.

Поскольку Илзе и ее муж коллекционируют юбилейные монеты, то мать предложила монету дочери. Подозрительная Илзе попыталась найти в интернете заманчивое предложение, но нигде не нашла. Она нашла только праздничную медаль, предлагаемую Monētu nams, которую каждый может получить бесплатно, оплатив только доставку. Илзе стало ясно, что тут что-то нечисто.

Команда Bez Tabu также связалась с Monētu nams - компанией, которая пообещала монету матери Илзе - и получила подтверждение тому, что сказала Илзе. Физического доказательства (фото) существования монеты нет. Передача сообщает, что в компании пообещали связаться лично и прислать фото, а также цену, которую не смогли назвать представители центра обслуживания клиентов

Однако передача больше не получила новостей от Monētu nams. Не было ни ответного письма, ни официального комментария от представителя компании.

В полиции сказали, что пока заявлений от пострадавших не поступало.

"В Государственную полицию не поступало заявлений о возможных случаях мошенничества при продаже медалей или монет, посвященных Празднику песни.

Перед принятием решения о покупке товара или услуги Государственная полиция предлагает внимательно изучить информацию о возможном продавце и само предложение!

В случаях подозрения на мошенничество следует подать заявление в Государственную полицию", - заявили в полиции.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu