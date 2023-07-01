Четвертая ночь беспорядков во Франции из-за смерти подростка: власти привлекли 45 тысяч полицейских, сотни людей задержаны

Он призвал родителей принять меры и убедиться, что дети, собиравшиеся протестовать, остались дома

Макрон осудил волну беспорядков, охвативших Францию в последние дни, и заявил, что смертью Наэля пытаются оправдать насилие, назвав это «недопустимым использованием смерти подростка в своих целях».

Марсель Фото: Getty Images

В Марселе за ночь были задержаны не менее 80 человек.

На видеороликах, опубликованных в соцсетях, виден взрыв в старом порту города. Городские власти заявили, что расследуют причину происшествия, но предполагают, что жертв в результате взрыва нет.

Также распространяются кадры, на которых фургон таранит вход в супермаркет Aldi, после чего туда забегают люди. На других записях видно, что супермаркет горит.

По словам полиции, ранее участники беспорядков разграбили оружейный магазин в городе и украли охотничьи ружья, но не взяли боеприпасы.

Мэр Марселя Бенуа Паян призвал правительство немедленно направить дополнительные силы безопасности в город.

Позже глава МВД Дарманен написал в твиттере, что «в данный момент [в Марсель] прибывает подкрепление».

Беспорядки в Нантере Фото: Reuters

Полицейский, застреливший подростка, арестован, ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве. В четверг он публично извинился перед семьей погибшего.

Его адвокат Лоран-Франк Льенар сказал, что полицейский «опустошен» и что его подзащитный — не такой человек, который «встает по утрам, чтобы убивать людей».