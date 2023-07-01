Зеленский рассказал, сколько бойцов ЧВК "Вагнер" убили в Украине

"В ЧВК "Вагнер" было две категории - профессиональные наемники и мобилизованные из мест лишения свободы, их пушечное мясо. Наши войска уничтожили 21 тысячу и ранили 80 тысяч", - сказал Зеленский.

Он указал, что такие огромные потери дают представление о численности российских наемников.

"Хорошая новость в том, что мы ликвидировали наиболее мотивированную часть российских сил", - подчеркнул украинский президент.