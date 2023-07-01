С момента вступления в войну ЧВК "Вагнер" вооруженные силы Украины убили 21 тысячу и ранили еще 80 тысяч бойцов этой группы, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанской газете El Mundo.
Зеленский рассказал, сколько бойцов ЧВК "Вагнер" убили в Украине
"В ЧВК "Вагнер" было две категории - профессиональные наемники и мобилизованные из мест лишения свободы, их пушечное мясо. Наши войска уничтожили 21 тысячу и ранили 80 тысяч", - сказал Зеленский.
Он указал, что такие огромные потери дают представление о численности российских наемников.
"Хорошая новость в том, что мы ликвидировали наиболее мотивированную часть российских сил", - подчеркнул украинский президент.
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