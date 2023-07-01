Сб, 1.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Зеленский рассказал, сколько бойцов ЧВК "Вагнер" убили в Украине

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 2
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: AFP/SCANPIX

С момента вступления в войну ЧВК "Вагнер" вооруженные силы Украины убили 21 тысячу и ранили еще 80 тысяч бойцов этой группы, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанской газете El Mundo.

ЧВК "Вагнер" было две категории - профессиональные наемники и мобилизованные из мест лишения свободы, их пушечное мясо. Наши войска уничтожили 21 тысячу и ранили 80 тысяч", - сказал Зеленский.

Он указал, что такие огромные потери дают представление о численности российских наемников.

"Хорошая новость в том, что мы ликвидировали наиболее мотивированную часть российских сил", - подчеркнул украинский президент.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 2

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх