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На озере Бабелите вода прогрелась до +25 градусов

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Озеро Бабелите
Озеро Бабелите Фото: Lauris Nagliņš / LETA

В Риге на озере Бабелите вода прогрелась до +25 градусов, сообщили агентству LETA в Департаменте безопасности на воде Рижской муниципальной полиции.

Температура воды в Вецаки и Кишезерсе составляет +22 градуса.

Температура воды в других местах для купания - на Кипсале составляет +21 градус, на Румбуле и Луцавсале вода прогрелась до +20 градусов, а в Даугавгриве и Вакарбулли до +19 градусов.

Всего в Риге официально восемь мест для купания - Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, озеро Бабелите, Кипсала, Кишезерс, а также Луцавсала.

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