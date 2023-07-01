Фото ⟩ Вембаньяма выше Порзиньгиса? Молодая звезда НБА раскрыла свой рост

Вембаньяма был выбран под первым номером на недавнем драфте новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он был выбран командой "Сан-Антонио Сперс".

Этим летом Вембаньяма не будет представлять сборную Франции, которая сыграет с Латвией на групповом этапе чемпионата мира. Поэтому поединок между Вембаньямбой и Порзиньгисом пока не состоится.

Галерея: Виктор Вембаньяма

Молодых игроков НБА оценивают по множеству различных параметров как тела, так и мастерства. Некоторые интернет-ресурсы утверждают, что рост Вембаньямбы составляет 2,26 метра.

Брайан Уиндхорст из ESPN сообщил, что рост баскетболиста в обуви составляет 2,26 метра. А издание ExpressNews сообщило, что рост француза без обуви составляет 2,22 метра.

"Я ростом семь футов три дюйма (2,21 метра) без обуви", - сказал талантливый баскетболист ESPN.

В прошлом сезоне самыми высокими игроками НБА были серб Бобан Марьянович из "Хьюстона" и Порзиньгис.

СМИ сообщают, что рост Порзиньгиса составляет 2,21 или 2,22 метра, а рост Марьяновича - от 2,22 до 2,24 метра.

Игроки НБА Бобан Марьянович, Хосе Хуан Бареа, Кристап Порзиньгис (в 2019 году) Фото: Reuters/ScanPix