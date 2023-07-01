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Зеленский ввел санкции против авиакомпании Georgian Airways

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Авиакомпания Georgian Airways
Авиакомпания Georgian Airways Фото: AFP/SCANPIX

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июля, ввел санкции сроком на десять лет в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила прямые рейсы в Россию.

Ограничения включают, среди прочего, замораживание активов, приостановку коммерческих операций, приостановку полетов и транзита через Украину, приостановку экономических и финансовых обязательств, а также отзыв лицензий и других разрешений.

К основателю авиакомпании Тамазу Гаяшвили применены персональные санкции.

Ранее Национальное антикоррупционное агентство Украины заявило, что действия авиакомпании, направленные на упрощение транспортного сообщения с РФ, повышают риск формирования новых схем для обхода санкций, введенных против Москвы.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает восстановление приостановленного в 2019 году воздушного сообщения с Грузией, а также отмену визового режима для граждан Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала грузин бойкотировать авиакомпанию Georgian Airways, возобновившую полеты с Россией вскоре после подписания указа.

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