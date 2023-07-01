Хотел произвести впечатление на друзей? У юноши из Кекавы серьезные проблемы

Неприятности 18-летнего парня начались во время празднования дня города в Кекаве, когда группа молодых людей начала кричать на других посетителей, распивая алкоголь. Они пытались спровоцировать различные конфликты и разногласия с другими юношами. Полиция вмешалась и сказала, что мероприятие закончилось и пора расходиться по домам.

Молодые люди не послушались. Полицейских удивил тот факт, что все сели в одну машину - правоохранители сразу указали, что вождение в нетрезвом виде - не лучшая идея.

Юношей раздражало, что полиция мешает вечеринке, но за руль пока никто не сел. Через некоторое время, когда молодые люди подумали, что полиция уехала, 18-летний юноша сел за руль отцовской машины. Возможно, друзья уговорили его на такой поступок.

Учитывая, что полиция не выпускала компанию из поля зрения, пьяный парень не уехал далеко и был остановлен. Молодой человек был не только пьян, но и не успел получить водительские права.

Сотрудники полиции начали расследование в отношении водителя BMW, которое предусматривает суровое наказание.

Кроме того, одному из молодых людей грозит административная ответственность за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов, поскольку парень без разрешения пытался открыть дверь полицейской машины.

Видео: Сюжет программы Degpunkta