Washington Post: в Киеве главе ЦРУ рассказали, что после наступления Украина предложит России перемирие

Об этом сообщило американское издание Washington Post со ссылкой на свои неназванные источники.

Информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс в конце июня побывал в Украине, где встретился с коллегами из разведки и президентом Владимиром Зеленским, сообщают и многие другие ведущие СМИ, также ссылаясь на анонимные источники.

Источники не называют точную дату визита, но отмечают, что он состоялся незадолго до мятежа Пригожина в России, который начался 23 июня.

Украинские власти пока не комментировали эту информацию.

Поездка Бернса, о которой до вчерашнего вечера ничего не сообщалось, произошла в момент, когда украинские силы начали контрнаступление, но, по словам властей страны, еще не развернули большую часть своих штурмовых бригад, обученных и оснащенных Западом.

По словам одного из чиновников, с которым говорила WP, целью визита было «подтвердить готовность» администрации Байдена и дальше предоставлять разведданные, чтобы помочь Украине защитить себя.