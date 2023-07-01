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Видео ⟩ В Цесисском крае машина врезалась в дерево: есть пострадавшие

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В Цесисском крае машина врезалась в дерево: есть пострадавшие
В Цесисском крае машина врезалась в дерево: есть пострадавшие Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Сегодня, 1 июля, около 13:17 в Государственную полицию поступил вызов о том, что на 74-м километре шоссе Рига - Сигулда - граница Эстонии (Вецлайцене) в Цесисском крае Драбешской волости произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, автомобиль Lexus не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал с дороги – въехал в кювет и дерево.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека из автомобиля Lexus, они были доставлены в медицинское учреждение.

Движение было частично заблокировано на некоторое время, но полностью восстановлено около 15:50.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.

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