Видео ⟩ В Цесисском крае машина врезалась в дерево: есть пострадавшие

По предварительной информации, автомобиль Lexus не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал с дороги – въехал в кювет и дерево.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека из автомобиля Lexus, они были доставлены в медицинское учреждение.

Движение было частично заблокировано на некоторое время, но полностью восстановлено около 15:50.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.