Видео ⟩ В Цесисском крае машина врезалась в дерево: есть пострадавшие

Сегодня, 1 июля, около 13:17 в Государственную полицию поступил вызов о том, что на 74-м километре шоссе Рига - Сигулда - граница Эстонии (Вецлайцене) в Цесисском крае Драбешской волости произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, автомобиль Lexus не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал с дороги – въехал в кювет и дерево.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека из автомобиля Lexus, они были доставлены в медицинское учреждение.
Движение было частично заблокировано на некоторое время, но полностью восстановлено около 15:50.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.
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