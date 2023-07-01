"Ни еды, ни воды": участница Праздника песни и танцев возмущена правилами Арены "Рига"

Как будто я раньше не замечала, что участники праздника - это та часть публики, которая хочет как-то испортить этот фестиваль своей колой, шоколадом или бутербродом, а оказывается, что мы довольно опасная группа людей, которым должны проверять их сумки перед репетицией, чтобы увидеть, не спрятано ли там что-то вроде пирога или йогурта для завтрака".

Комментатор Кришс кратко комментирует рассказ танцовщицы: "Ты не сможешь ни есть, ни пить. Просто пой, танцуй и выбрасывай дорогие хот-доги".

Жительница Илзе пишет: "Это что-то невообразимое, танцорам, которые часами репетируют и готовят программы бесплатно, где билеты стоят целых 100 евро, нельзя принести свою еду или напитки. Это эксплуатация и неуважение в высшей степени!".

Комментатор Кристина пытается понять суровые правила Арены "Рига": "Ну, теоретически, тот хлеб может быть заражен дизентерией, от которой можно заболеть дизентерией в массовом порядке. Можно налить в бутылку джин-тоник, это тоже понятно. А так как дифференцировать продукты питания, которые можно заносить, а которые нет, было бы слишком сложно, то наверное, решили, что ничего не могут сделать, и точка. Но тогда должно быть другое решение - точки где можно купить быстрый перекус или напиток".