Фото ⟩ В Риге прошла открытая тренировка Майриса Бриедиса

В субботу, 1 июля, на стадионе LSPA в Риге прошла открытая тренировка латвийского боксёра Майриса Бриедиса.
Напомним, 21 июля Бриедис после годичного перерыва проведёт свой следующий бой. Поединок пройдёт в Эдинбурге (Шотландия), а соперник латвийского боксёра станет известен позднее.
Последний раз 38-летний Бриедис выходил на ринг в прошлом году 2 июля, когда проиграл австралийскому боксёру Джею Опетаи на Голд-Косте.
Бриедис за время своей профессиональной карьеры одержал 28 побед и потерпел два поражения, первое из которых случилось в 2018 году в поединке против украинца Александра Усика.
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