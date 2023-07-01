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Фото ⟩ В Риге прошла открытая тренировка Майриса Бриедиса

rus.tvnet.lv
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В субботу, 1 июля, на стадионе LSPA в Риге прошла открытая тренировка латвийского боксёра Майриса Бриедиса.

Напомним, 21 июля Бриедис после годичного перерыва проведёт свой следующий бой. Поединок пройдёт в Эдинбурге (Шотландия), а соперник латвийского боксёра станет известен позднее.

Последний раз 38-летний Бриедис выходил на ринг в прошлом году 2 июля, когда проиграл австралийскому боксёру Джею Опетаи на Голд-Косте.

Бриедис за время своей профессиональной карьеры одержал 28 побед и потерпел два поражения, первое из которых случилось в 2018 году в поединке против украинца Александра Усика.

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