Фото ⟩ В Риге прошла открытая тренировка Майриса Бриедиса

Напомним, 21 июля Бриедис после годичного перерыва проведёт свой следующий бой. Поединок пройдёт в Эдинбурге (Шотландия), а соперник латвийского боксёра станет известен позднее.

Последний раз 38-летний Бриедис выходил на ринг в прошлом году 2 июля, когда проиграл австралийскому боксёру Джею Опетаи на Голд-Косте.

Бриедис за время своей профессиональной карьеры одержал 28 побед и потерпел два поражения, первое из которых случилось в 2018 году в поединке против украинца Александра Усика.