Главное за 1 июля ⟩ Утонувшие в море, протесты во Франции и закрытие "динозавра" общепита в Риге

Государственная полиция предприняла процессуальные действия в отношении компании Ventbunkers, сообщает программа Panorāma.

Рижанка Ингрида уже два года живет в многоквартирном доме на ул. Яна Гресте. Учитывая, как трудно найти свободное место для парковки во дворе, Ингрида припарковала свой автомобиль ближе к магазину во дворе. Через три дня, подойдя к машине, женщина удивилась, сообщает программа Bez Tabu.

Более половины, или 55%, жителей Латвии не знают, какой будет их пенсия, когда они достигнут пенсионного возраста. При этом каждый пятый житель признается, что не знает, где искать информацию о своих пенсионных накоплениях, согласно опросу, проведенному Luminor.

Незадолго до Лиго в Латвии прозвучало два взрыва за три дня. Мужчина занимался изготовлением алкоголя в своей квартире в многоэтажном доме в Скулте и был серьезно ранен в результате взрыва, а в Риге взрыв оставил без крова около 30 человек, об этом сообщает программа Degpunkta.

За рубежом:

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон отложил запланированный визит в Германию из-за беспорядков во Франции. Ранее во время четвертой ночи беспорядков в стране были арестованы более 1300 человек.