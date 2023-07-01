Главное за 1 июля ⟩ Утонувшие в море, протесты во Франции и закрытие "динозавра" общепита в Риге

Суббота заканчивается трагическими новостями - сегодня из моря спасатели вытащили четырех погибших. Об этом и не только читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET!
Новости Латвии:
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает в Twitter, что сегодня, 1 июля, спасатели уже вытащили из моря четырех погибших.
В целях повышения безопасности на дорогах в правилах дорожного движения планируется уточнить требования к использованию электроскутеров и полос общественного транспорта, а также пересмотреть требования для водителей велосипедов, электроскутеров и пешеходов, свидетельствуют поданные на рассмотрение в Кабинет министров изменения в правилах дорожного движения.
Всего через два дня после своего 18-летия молодой человек из Кекавы совершил серьезную ошибку. Эмоциональное давление со стороны друзей могло побудить юношу к конфликту с полицией и в конечном итоге к уголовному преследованию.
В субботу, 1 июля вступают в силу новые тарифы распределительной сети Sadales tīkls. Компания призвала клиентов поменять тарифный план, если потребление электричества низкое или нерегулярное. Однако, сделать это оказалось непросто. Это выяснила передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv.
В субботу, 1 июля, в возрасте 92 лет скончался бывший участник национального сопротивления, политзаключенный и депутат Верховного Совета Латвии Интс Цалитис, сообщили его родственники в Facebook.
Государственная полиция предприняла процессуальные действия в отношении компании Ventbunkers, сообщает программа Panorāma.
Рижанка Ингрида уже два года живет в многоквартирном доме на ул. Яна Гресте. Учитывая, как трудно найти свободное место для парковки во дворе, Ингрида припарковала свой автомобиль ближе к магазину во дворе. Через три дня, подойдя к машине, женщина удивилась, сообщает программа Bez Tabu.
Более половины, или 55%, жителей Латвии не знают, какой будет их пенсия, когда они достигнут пенсионного возраста. При этом каждый пятый житель признается, что не знает, где искать информацию о своих пенсионных накоплениях, согласно опросу, проведенному Luminor.
Незадолго до Лиго в Латвии прозвучало два взрыва за три дня. Мужчина занимался изготовлением алкоголя в своей квартире в многоэтажном доме в Скулте и был серьезно ранен в результате взрыва, а в Риге взрыв оставил без крова около 30 человек, об этом сообщает программа Degpunkta.
За рубежом:
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон отложил запланированный визит в Германию из-за беспорядков во Франции. Ранее во время четвертой ночи беспорядков в стране были арестованы более 1300 человек.
После трагедии на пароме Stena Spirit польские власти расследуют несчастный случай как убийство и самоубийство, сообщают польские и шведские СМИ. Представитель Гданьской районной прокуратуры сообщил, что в настоящее время ведется расследование "убийства ребенка и самоубийства матери".
В эфире российской передачи "Мужское/Женское" на Первом канале девочка показала жест, который называют международным сигналом о помощи при домашнем насилии. Внимание на это обратили в комментариях к видео на YouTube и в Twitter, пишет издание "Правила жизни".
Во время недавней секретной поездки в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса Киев представил ему амбициозный план: вернуть оккупированные Россией территории и начать переговоры о прекращении огня с Москвой до конца года.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июля, ввел санкции сроком на десять лет в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила прямые рейсы в Россию.
Интересное чтиво:
В середине июня стало известно о ликвидации компании Rosinter Restaurants, бывшего владельца ресторанов IL Patio, Planeta Sushi и T.G.I. Friday's, которые работали в Риге долгие годы. Чем интересна эта компания и что беспокоит представителей ресторанного бизнеса Латвии - выяснил RUS TVNET.
Новым гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский хоккеист Денис Смирнов, который в минувшем сезоне стал чемпионом Швейцарии, а затем вместе с национальной командой завоевал историческую бронзу на чемпионате мира.
В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что любит, когда во всем порядок.
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