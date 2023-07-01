Зеленский: Украина будет готова к переговорам с РФ после возвращения в границы 1991 года

Границы по состоянию на 24 февраля 2022 года, когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, это "не наши границы - там была контактная линия между нами и оккупантами", говорит он

"Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", - заявил Зеленский.

Напомним, Во время недавней секретной поездки в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса Киев представил ему амбициозный план: вернуть оккупированные Россией территории и начать переговоры о прекращении огня с Москвой до конца года. Об этом сообщило американское издание Washington Post со ссылкой на свои неназванные источники.