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Зеленский: Украина будет готова к переговорам с РФ после возвращения в границы 1991 года

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991 года. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве, пишет "Медуза" со ссылкой на "РБК-Украина".

Границы по состоянию на 24 февраля 2022 года, когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, это "не наши границы - там была контактная линия между нами и оккупантами", говорит он

"Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", - заявил Зеленский.

Напомним, Во время недавней секретной поездки в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса Киев представил ему амбициозный план: вернуть оккупированные Россией территории и начать переговоры о прекращении огня с Москвой до конца года. Об этом сообщило американское издание Washington Post со ссылкой на свои неназванные источники. 

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