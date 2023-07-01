Зеленский: Украина будет готова к переговорам с РФ после возвращения в границы 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991 года. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве, пишет "Медуза" со ссылкой на "РБК-Украина".
Границы по состоянию на 24 февраля 2022 года, когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, это "не наши границы - там была контактная линия между нами и оккупантами", говорит он
"Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", - заявил Зеленский.
Напомним, Во время недавней секретной поездки в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса Киев представил ему амбициозный план: вернуть оккупированные Россией территории и начать переговоры о прекращении огня с Москвой до конца года. Об этом сообщило американское издание Washington Post со ссылкой на свои неназванные источники.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!