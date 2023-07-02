Известный дезинформатор Валентин Еремеев в нескольких видеороликах рассказывает, что 2000 семей в Латвии решено лишить имущества по кадастровой стоимости и депортировать из своих домов. Это неправда.
Из-за Rail Baltica не будут выгонять 2000 семей из их домов, и имущество не будут отбирать за бутерброд
В одном из видео 15 июня Еремеев говорит:
"Сегодня у 2000 семей латвийских отжали земли за бутерброд. В Сейме прошло голосование и позиционные и оппозиционные партии, которые должны представлять народ, сегодня проголосовали в первом чтении, срочно, как всегда, проголосовали за [то, чтобы] отжать у людей эти земли".
В другом видео он утверждает, что "депортируют 2000 семей".
Самое популярное видео Еремеева на Facebook посмотрели 2,3 тысячи человек, а в TikTok - почти 150 тысяч.
2000 участков необходимы для военного полигона или железной дороги?
В день публикации видеоролика Сейм в первом чтении поддержал проект поправок к закону о реализации будущей международной железнодорожной линии Rail Baltica в начале реализации проекта, а также законопроект о строительстве нового военного полигона "Селия". Еремеев в видео не уточняет, о каком из двух законопроектов он говорит. Поскольку в видео он упоминает полигон, в социальных сетях распространилось заблуждение, что для строительства полигона государство отберет или уже отобрало 2000 частных владений.
Это неправда. Во-первых, согласно информации от Министерства обороны, для строительства полигона необходимо изъять только 12 объектов недвижимости. Об этом Re:Check писал ранее. Таким образом, 2000 объектов не имеют никакого отношения к полигону.
Правда ли, что решили отобрать недвижимость?
Во-вторых, в связи с железнодорожной линией Rail Baltica упоминается 2000 объектов недвижимости, однако нет оснований говорить об "изъятии за бутерброд" или кадастровой стоимости.
На вышеупомянутом заседании 15 июня Сейм в срочном порядке в первом чтении поддержал законопроект «Поправки к закону о реализации проекта Rail Baltica«. Сейм принял его во втором и окончательном чтении 22 июня после существенных корректировок текста. Однако ни в первом, ни во втором чтении эти поправки не предусматривают конфискацию имущества, о которой Еремеев и другие дезинформаторы говорят в своих видеороликах. Процедура изъятия государством недвижимого имущества для общественных нужд изложена в специальном законе, принятом в 2010 году, который также предусматривает изъятие имущества, необходимого для строительства Rail Baltica. Закон и соответствующие правила Кабинета министров предусматривают, что в случае изъятия имущества владелец получает компенсацию по его рыночной стоимости, а также компенсацию за причиненный ему ущерб. Закон также предусматривает, что компенсация должна обеспечить бывшему владельцу финансовое положение, эквивалентное его прежнему финансовому положению.
Таким образом, недвижимость изымается и будет изыматься по ее рыночной стоимости, а не по кадастровой.
Кроме того, следует отметить, что решения о размере компенсации могут быть обжалованы в суде.
Что означают эти поправки?
Рассмотренные в Сейме поправки к закону о Rail Baltica устанавливают порядок, согласно которому участники строительства и их уполномоченные лица могут проводить проектные исследования, подготовительные работы и строительные работы на необходимых объектах, даже если их владельцы не согласны. Предусмотрено также облегчить снос существующих на участке зданий, если это необходимо для строительства линии. То есть, это можно было бы делать и до завершения предусмотренного законом процесса, в рамках которого частная собственность может быть изъята государством для общественных нужд. В аннотации к проекту поправок к закону о Rail Baltica указано, что процесс изъятия занимает очень много времени - от 1,5 до 2 лет для добровольного изъятия и до одного года - для принудительного. Чтобы не затягивать сроки реализации проекта Rail Baltica, необходимо успеть выполнить работы до завершения процесса изъятия имущества.
Первая версия законопроекта предусматривала возможность применения физической силы для проникновения в собственность. Как прозвучало в ходе дебатов в Сейме, есть несколько владельцев земли, которые не пускают, например, экспертов для определения геологического состояния земли. По причине пункта о физической силе и некоторых других, Юридическое бюро Сейма отметило, что законопроект направлен на ограничение конституционного права на беспрепятственное пользование своей собственностью, права на частную жизнь, неприкосновенность жилища, а также физическую неприкосновенность человека. При рассмотрении законопроекта во втором и окончательном чтении статья о применении физической силы была из него исключена.
Во втором чтении был изменен также порядок предоставления государством доступа к объектам недвижимости для проведения проектных исследований, подготовительных работ и строительных работ, если владелец не дает на это согласия. Окончательный вариант закона теперь предусматривает, что в пользу государства на такие объекты устанавливается сервитут до тех пор, пока объект не перестанет быть необходимым для проведения исследовательских работ или пока он не будет изъят в установленном законом порядке. Как было озвучено на заседаниях ответственной комиссии Сейма, эту процедуру и, таким образом, законопроект в целом поддержало также и Юридическое бюро Сейма.
Правда ли, что 2000 семей выселят из домов?
Действительно, в аннотации к законопроекту указано, что для реализации проекта "определено около 2000 земельных участков, которые необходимо получить". Министерство транспорта и национальный исполнитель проекта Rail Baltica в Латвии SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas уточнили Re:Check, что на данный момент предварительно необходимо 1623 объекта недвижимости, часть из которых уже экспроприирована, часть находится в процессе, а часть будет начата после разработки проектных решений, но это число еще может измениться.
Нет оснований утверждать, что "2000 семей будут депортированы". Руководитель по связям с общественностью Eiropas Dzelzceļa līnijas Линда Пастаре пояснила Re:Check, что на данный момент нет информации о юридическом владении и статусе всех объектов недвижимости, но для примера предоставила информацию о Бауском крае. Там будет проложен 45-километровый участок из 265 км железнодорожной линии, запланированной для всей Латвии, и уже началось изъятие всех необходимых объектов. Она отмечает, что из 268 объектов частным лицам принадлежит 195, а государству или самоуправлениям - 73. В этой зоне затронут один частный жилой дом, зарегистрированный в Государственной земельной службе, и 11 строений общественных лиц или строений без субъекта, в основном дороги, объясняет Пастаре.
Таким образом, большое количество объектов принадлежит государству или самоуправлению, а не частным лицам, и из 268 объектов только один является частным жилым домом.
Как отмечает Пастаре, так же будет и на других участках маршрута, поскольку Rail Baltica по возможности запланирована в малонаселенных районах, а часть маршрута пройдет там, где уже есть железнодорожные линии.
Вывод: Сейм не принял решение об изъятии имущества для целей железнодорожной линии, приняв поправки к закону о реализации проекта Rail Baltica. Возможность отчуждения имущества для общественных нужд определена законом, принятым еще в 2010 году. Для строительства Rail Baltica имущество будет отчуждаться не по кадастровой, а по рыночной стоимости, как это предусмотрено законом. Некоторые из 1623 (округлив - 2000) объектов недвижимости не находятся в частной собственности, и далеко не все частные объекты являются жилыми домами, поэтому нет никаких оснований говорить о выселении или депортации 2000 семей.
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