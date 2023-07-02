Из-за Rail Baltica не будут выгонять 2000 семей из их домов, и имущество не будут отбирать за бутерброд

Правда ли, что решили отобрать недвижимость?

Во-вторых, в связи с железнодорожной линией Rail Baltica упоминается 2000 объектов недвижимости, однако нет оснований говорить об "изъятии за бутерброд" или кадастровой стоимости.

На вышеупомянутом заседании 15 июня Сейм в срочном порядке в первом чтении поддержал законопроект «Поправки к закону о реализации проекта Rail Baltica«. Сейм принял его во втором и окончательном чтении 22 июня после существенных корректировок текста. Однако ни в первом, ни во втором чтении эти поправки не предусматривают конфискацию имущества, о которой Еремеев и другие дезинформаторы говорят в своих видеороликах. Процедура изъятия государством недвижимого имущества для общественных нужд изложена в специальном законе, принятом в 2010 году, который также предусматривает изъятие имущества, необходимого для строительства Rail Baltica. Закон и соответствующие правила Кабинета министров предусматривают, что в случае изъятия имущества владелец получает компенсацию по его рыночной стоимости, а также компенсацию за причиненный ему ущерб. Закон также предусматривает, что компенсация должна обеспечить бывшему владельцу финансовое положение, эквивалентное его прежнему финансовому положению.

Таким образом, недвижимость изымается и будет изыматься по ее рыночной стоимости, а не по кадастровой.

Кроме того, следует отметить, что решения о размере компенсации могут быть обжалованы в суде.

Что означают эти поправки?