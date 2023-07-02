Прямая трансляция ⟩ В Риге проходит шествие участников Праздника песни и танца

Участники проходят в следующем порядке - представители Видземского, Курземского, Земгальского, Селийского, Латгальского краев, диаспоры, а закроют шествие рижские коллективы.

Погода

Осадки достигнут Риги утром, в течение дня ожидается дождь, днем ​​возможна гроза с более сильными осадками. Будет дуть умеренный юго-западный, южный ветер порывами до 13 м/с. Утром температура воздуха составит +16...+17 градусов, днем будет ​​около +20.

"Праздничное шествие - одно из самых красивых украшений праздника. Приглашаем участников следить за прогнозом погоды, позаботиться о подходящей одежде, при необходимости участники могут пользоваться зонтами.

Так как участники могут взять с собой на марш и своих детей, мы предлагаем вам подумать, идти ли на шествие с детьми в случае сильного дождя", - сказала исполнительный директор мероприятия.

Совет для участников шествия

Медики призывают участников праздничного шествия обратить внимание на прогноз погоды и позаботиться о дождевике, а также подходящей одежде, защищающей от дождя, ветра или холода. Не забудьте взять с собой сменную одежду для себя и детей, если вдруг промокнете. Обязательно выбирайте удобную нескользящую обувь!

Ограничения движения

В воскресенье, 2 июля, в Риге планируются существенные ограничения движения транспорта во время шествия участников Праздника песни.

Днем ранее, в субботу, 1 июля, состоялся финал конкурса хоров Праздника песни и танца, победителями которого стали хоры Kamēr..., Venda, Graidi и Erelbe.