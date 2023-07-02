Сегодня пройдет шествие участников Праздника песни и танца: на что обратить внимание?

В воскресенье, 2 июля, пройдет шествие участников фестиваля песни и танца Novadu dižošanās, сообщили представители Латвийского национального культурного центра (LNKC).
О шествии
Шествие начнется в 10:00 с площади Бривибас, планируется, что оно продлится примерно до 18:30.
Шествие пройдет по традиционному маршруту - оно начнется с площади Бривибас и завершится у театра "Дайлес", общая длина шествия составляет 1,8 километра.
Шествие начнется с приветствия президента государства Эгила Левитса, министра культуры Науриса Пунтулиса и директора LNKC Сигне Пуяте у памятника Свободы. Шествие возглавит оркестр Национальных вооруженных сил (НВС), за ним последуют почетные дирижеры и почетные руководители, высшие государственные деятели, оргкомитет, представители LNKC и ЮНЕСКО, участники фестиваль.
Участники пойдут в следующем порядке - представители Видземского, Курземского, Земгальского, Селийского, Латгальского краев, диаспоры, а закроют шествие рижские коллективы.
Прямая трансляция
Шествие можно будет посмотреть и послушать в прямом эфире на LTV1, LTV7, LSM.lv, LMT STRAUME, TV24 и LR1. На портале общественных СМИ впервые шествие будет видно с 17 разных ракурсов. Две прямые трансляции - с площади Бривибас и в театре "Дайлес" - будет вести LTV. Девять камер в разных местах шествия дадут возможность следить за самой процессией, а приветствие участников будет видно с шести ракурсов.
Погода
Осадки достигнут Ригу утром, в течение дня ожидается дождь, днем возможна гроза с более сильными осадками. Будет дуть умеренный юго-западный, южный ветер с порывами до 13 м/с. Утром температура воздуха составит +16...+17, днем около +20.
"Праздничное шествие - одно из самых красивых украшений праздника. Приглашаем участников следить за прогнозом погоды, позаботиться о подходящей одежде, при необходимости участники могут пользоваться зонтами.
Так как участники могут взять с собой на марш и своих детей, мы предлагаем вам подумать, идти ли на шествие с детьми в случае сильного дождя", - сказала исполнительный директор фестиваля.
Совет для участников шествия
Медики призывают участников праздничного шествия обратить внимание на прогноз погоды и позаботиться о дождевике, а также подходящей одежде, защищающей от дождя, ветра или холода. Не забудьте взять с собой сменную одежду для себя и детей, если вдруг промокнете. Обязательно выбирайте удобную нескользящую обувь!
Ограничения движения
В воскресенье, 2 июля, в Риге планируются существенные ограничения движения транспорта во время шествия участников Праздника песни.
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