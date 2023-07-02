Видео ⟩ В Риге прошло шествие участников Праздника песни и танца

В воскресенье, 2 июля, прошло шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās. По улицам столицы прошли десятки тысяч участников. Смотрите видео TVNET с самыми трогательными и красивыми моментами этого события.
Галерея: Шествия начинается
Галерея: Шествие участников Праздника песни и танца
О шествии
Шествие началось в 10:00 с площади Бривибас и продлилось примерно до 18:30.
Шествие проходило по традиционному маршруту - оно началось с площади Бривибас и завершилось у театра "Дайлес", общая протяженность шествия составляла 1,8 километра.
Шествие началось с приветствия президента страны Эгила Левитса, министра культуры Науриса Пунтулиса и директора LNKC Сигне Пуяте у памятника Свободы. Шествие возглавил оркестр Национальных вооруженных сил (НВС), за ним последовали почетные дирижеры и почетные руководители, высшие государственные деятели, оргкомитет, представители LNKC и ЮНЕСКО, участники Праздника песни и танца.
Участники проходили в следующем порядке - представители Видземского, Курземского, Земгальского, Селийского, Латгальского краев, диаспоры, а закроют шествие рижские коллективы.
Всего в шествии участвовало около 45 тысяч участников Праздника песни из 1800 различных коллективов.
Концерт открытия Праздника песни и танца состоится сегодня с 21:00 до 23:00 на площади у "Арена Рига".
На концерте открытия Праздника песни и танца выступят Интарс Бусулис, Марина Ребека, Эгилс Силиньш, Янис Шипкевицс, Айя Андреева, музыкальное объединение Tautumeitas и другие солисты и коллективы.
Погода
Осадки достигнут Риги утром, в течение дня ожидается дождь, днем возможна гроза с более сильными осадками. Будет дуть умеренный юго-западный, южный ветер порывами до 13 м/с. Утром температура воздуха составит +16...+17 градусов, днем будет около +20.
"Праздничное шествие - одно из самых красивых украшений праздника. Приглашаем участников следить за прогнозом погоды, позаботиться о подходящей одежде, при необходимости участники могут пользоваться зонтами.
Так как участники могут взять с собой на марш и своих детей, мы предлагаем вам подумать, идти ли на шествие с детьми в случае сильного дождя", - сказала исполнительный директор мероприятия.
Совет для участников шествия
Медики призывают участников праздничного шествия обратить внимание на прогноз погоды и позаботиться о дождевике, а также подходящей одежде, защищающей от дождя, ветра или холода. Не забудьте взять с собой сменную одежду для себя и детей, если вдруг промокнете. Обязательно выбирайте удобную нескользящую обувь!
Ограничения движения
В воскресенье, 2 июля, в Риге планируются существенные ограничения движения транспорта во время шествия участников Праздника песни.
В воскресенье, 2 июля, в Верманском саду проходит ярмарка изделий ремесленных мастеров. Традиция началась в 2003 году. Ремесленники, которые создают предметы современного дизайна, используя традиционное наследие в качестве идеологической основы, примут участие в ярмарке со своими творениями.
А на сцене Верманского сада проходят концерты фольклорных ансамблей, народных театров, ансамблей, народных музыкантов и других коллективов.
Галерея: В честь праздника в Верманском саду проходит ремесленная ярмарка
Днем ранее, в субботу, 1 июля, состоялся финал конкурса хоров Праздника песни и танца, победителями которого стали хоры Kamēr..., Venda, Graidi и Erelbe.
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