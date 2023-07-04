"Нового президента оцениваю хорошо". Бриедис о Ринкевиче, следующем сопернике и поездке в Украину

21 июля латвийский боксёр Майрис Бриедис после годичного перерыва вернётся на ринг и проведёт бой против британца Джона МакКаллума. В преддверии поединка Бриедис провёл открытую тренировку и дал эксклюзивное интервью RUS TVNET.
- Мы можем сказать имя твоего следующего соперника?
- Да, это британец Джон МакКаллум.
- До боя меньше месяца. Как будет выглядеть подготовка? Она будет проходить в Латвии?
- Существенных изменений нет, она по-прежнему включает в себя бег, плавание, тренажёрный зал и бокс. Вся подготовка проходит на территории Латвии.
- Есть ли в Латвии парни, которые в ближайшем будущем заявят о себе на международной арене?
- Смогу вам ответить после боя, когда более детально погружусь в процесс тренировок подрастающего поколения.
- Зимой ты говорил, что хочется подраться с Дереком Чисорой. Сколько в этом было шоу, а сколько правды?
- Никакого шоу. Чисора попросил очень много денег. Хотелось бы провести его в Латвии, потому что это был бы один из самых ярких боёв. Мы сейчас над этим работаем.
- Год назад последний бой у тебя был. Соскучился? Есть мандраж какой-то?
- Ой, соскучился, отвык и заржавел, чего только не произошло за это время. Очень хочу вернуться в ринг!
- Многие за этот год успели списать тебя. Говорили, что ты больше не боксёр, ушёл в политику и блогерство. Этот бой - это возможность доказать что-то?
- Нет, я весь год хотел боксировать, просто не было возможности. Никто не хочет боксировать с сильным соперником, тем более из маленькой страны. Организовать такой поединок - очень непростое дело.
- Баллотироваться в Сейм - это была ошибка?
- Тот, кто ничего не делает, тот не ошибается. Вот я попробовал. Увидел, как это всё происходит, изнутри. Посмотрел, насколько это всё грязно и хитро. Это совершенно другое поле боя. Там совершенно другая тактика, стратегия и отношение человека к человеку.
- Сложно представить, если бы ты попал в Сейм, как бы ты сейчас в костюме ездил на заседания, нажимал на кнопку и голосовал. Тебе было бы очень скучно, нет?
- Не знаю, как было бы. Всё произошло так, как должно было произойти. Мы сейчас вместе с вами находимся на тренировке.
- За латвийской политикой продолжаешь следить? Как нового президента оцениваешь?
- Продолжаю следить. Нового президента оцениваю хорошо. Он, пожалуй, один из самых мощных в нашей политике. Очень долго в деле, опытный волк. Надеюсь, будет максимально вытягивать Латвию из того кризиса, в котором мы сейчас находимся.
- О критике. Я помню тот момент, как ты из народного героя для многих стал мишенью для оскорблений. Тебя обижало это?
- Я могу привести совершенно простой пример из полиции. Я когда начал работать, мне надо было штрафы выписывать людям за стоянку в неразрешённых местах. И я очень сильно переживал каждый раз, когда приходилось это делать. Один человек приходил и плакал, другой оскорблял, третий просто ругался. Но проходит какое-то время, ты обрастаешь бронёй, и это уже становится нормой. К сожалению, становишься хладнокровным. То же самое произошло и на этот раз. Просто понимаешь, кто есть кто, какие люди на самом деле находятся рядом с тобой. Хорошим для всех никто никогда не станет.
- На этой почве ты потерял каких-то близких или друзей?
- Да нет, друзья не поменялись. Были завистники, и они тоже остались. Будут писать, наверно, что-то. Но это не мои проблемы. Я живу свою жизнь, и я делаю такой выбор, какой я считаю правильным.
- Ты в этом году ездил в Киев. Многих тоже удивило это, потому что в прошлом году ты говорил, что не хочешь занимать ни одну из сторон. Почему ты решил поехать в Украину?
- Меня пригласил Виталий Кличко.
- Что в этой поездке больше всего запомнилось?
- Знаешь, когда смотришь фильмы в телевизоре - это одно. А когда ты сам видишь взорванные мосты, сожжённые и разбомбленные дома, то это совершенно другая эмоция. Совершенно по-другому видишь, оцениваешь свою жизнь. Мы тут живём очень хорошо, у нас нет такого стресса, что нам нужно каждые два часа бежать в бомбоубежище, потому что вылетели "Кинжалы" или истребители, которые могут на твой город скинуть бомбы. Поэтому мы можем философствовать, флажки везде в профилях ставить, но только когда ты там, тогда ты понимаешь, что на самом деле происходит.
- Это то, что меняет мировоззрение раз и навсегда?
- Ну да, когда ты по телевизору смотришь, допустим, как крокодил человека съедает или как корабль тонет - это одно. А когда на этом корабле ты сам, то это совершенно по-другому. Ты не хочешь быть на этом корабле, потому что не хочешь, чтобы здесь было то же самое, что в Украине. Я совершенно не хочу. Поэтому есть дипломатия, есть политики, которые всё хорошо знают и могут дипломатически это всё устранить, чтобы у нас такое не повторилось. Агрессия только порождает агрессию.
- Это правда, что ты планируешь отказаться от использования русского языка в публичном пространстве?
- Никто не планировал отказываться. Из уважения к собеседнику я отвечаю на том языке, на котором был задан вопрос. Будь то латышский, русский или английский.
- Просто сейчас многие отказываются, потому что русский вдруг стал "плохим языком". Язык ведь никому не принадлежит, он принадлежит людям. Почему от него надо отказываться?
- Это всё миф, у нас недавно новый президент опубликовал сообщение в Twitter на русском языке.
Свой следующий бой Бриедис проведёт 21 июля в Эдинбурге (Шотландия). Ему предстоит встретиться с малоизвестным британцем Джоном МакКаллумом, который за свою профессиональную боксёрскую карьеру одержал 13 побед и потерпел два поражения.
38-летний Майрис Бриедис в последний раз выходил на ринг в прошлом году 2 июля, когда проиграл в Голд-Косте австралийскому боксёру Джею Опетаи.
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