"Нового президента оцениваю хорошо". Бриедис о Ринкевиче, следующем сопернике и поездке в Украину

- Я могу привести совершенно простой пример из полиции. Я когда начал работать, мне надо было штрафы выписывать людям за стоянку в неразрешённых местах. И я очень сильно переживал каждый раз, когда приходилось это делать. Один человек приходил и плакал, другой оскорблял, третий просто ругался. Но проходит какое-то время, ты обрастаешь бронёй, и это уже становится нормой. К сожалению, становишься хладнокровным. То же самое произошло и на этот раз. Просто понимаешь, кто есть кто, какие люди на самом деле находятся рядом с тобой. Хорошим для всех никто никогда не станет.

- На этой почве ты потерял каких-то близких или друзей?

- Да нет, друзья не поменялись. Были завистники, и они тоже остались. Будут писать, наверно, что-то. Но это не мои проблемы. Я живу свою жизнь, и я делаю такой выбор, какой я считаю правильным.

- Ты в этом году ездил в Киев. Многих тоже удивило это, потому что в прошлом году ты говорил, что не хочешь занимать ни одну из сторон. Почему ты решил поехать в Украину?

- Меня пригласил Виталий Кличко.

- Что в этой поездке больше всего запомнилось?