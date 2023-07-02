Фото ⟩ В честь праздника в Верманском саду проходит ремесленная ярмарка

Сегодня, 2 июля, в честь праздника Праздника песни и танца, в Верманском саду проходит ярмарка изделий ремесленных мастеров. Традиция зародилась еще в 2003 году.
Ремесленники, которые создают предметы современного дизайна, используя традиционное наследие в качестве идеологической основы, примут участие в ярмарке со своими творениями.
А на сцене Верманского сада проходят концерты фольклорных ансамблей, народных театров, ансамблей, народных музыкантов и других коллективов.
Фото: Шествие участников Праздника песни и танца
Уже сообщалось, что в воскресенье, 2 июля, проходит шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās, сообщили представители Латвийского национального культурного центра (LNKC).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!