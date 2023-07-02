Германия начала конфисковывать автомобили с российскими номерами

Партнер BGP Litigation, юрист Сергей Гландин считает, что действия властей Германии являются результатом грубого толкования санкционных правил.

Речь идет о 833-м секторальном регламенте, который формально запрещает вывоз из России в ЕС товаров, перечисленных в приложении к Регламенту 21, в том числе автомобилей. Их конфискуют, несмотря на то, что эти автомобили не предназначены для продажи.

Доцент департамента международного права Владислав Старженецкий также уверен, что это эксцесс исполнителя и слишком формальное толкование санкционных режимов.

Иван Коваль, проживающий в Германии, рассказал российским СМИ о конфискации его автомобиля. По его словам, машину конфисковали, несмотря на то, что все документы были в порядке. Коваль утверждает, что его право собственности было нарушено конфискацией, и подал жалобу в прокуратуру Гамбурга.

Похожий случай, описанный изданием "Фонтанка", ранее произошел с жителем Санкт-Петербурга, который путешествовал с семьей по Европе. Его автомобиль также был конфискован со ссылкой на санкции.

Согласно постановлению о санкциях (статья 3i № 833/2014) запрещается покупать, ввозить и провозить транзитом товары, перечисленные в приложении 21 к этому документу. Представитель немецкой таможни подчеркнул, что документ упоминает автомобили, поэтому они, в принципе, подлежат запрету.

"Таможня следит за соблюдением антироссийских санкций ЕС в отношении импорта, экспорта и транзита товаров. В случае возможных нарушений санкций при въезде лиц в страну таможенные органы действуют в пределах своих полномочий", - заявили представители немецкой таможни.