Сильные течения и опасные ямы. На пляже в Лиепае запрещено купаться

В Лиепае есть два официальных места для купания – в центральной и юго-западной части пляжа. В настоящее время они закрыты для купания из-за погодных условий.

На пляже подняты красные флажки спасателей – указания и предупреждения об опасности, которые должен соблюдать каждый отдыхающий на море.

Погодные условия на побережье в данный момент таковы, что водные потоки или боковые течения могут незаметно уносить человека вглубь моря.

В море дует сильный ветер, высокие волны и образовались прибрежные течения, на берегу вымыты невидимые и потому очень опасные ямы.

Уже сообщалось, что в субботу утонули пять человек. Четверо из них погибли в море.