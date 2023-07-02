Сильные течения и опасные ямы. На пляже в Лиепае запрещено купаться

В настоящее время из-за сильного ветра, высоких волн, бокового и встречного течения купаться в плавательных зонах Лиепаи запрещено, сообщает Лиепайское самоуправление.
В Лиепае есть два официальных места для купания – в центральной и юго-западной части пляжа. В настоящее время они закрыты для купания из-за погодных условий.
На пляже подняты красные флажки спасателей – указания и предупреждения об опасности, которые должен соблюдать каждый отдыхающий на море.
Погодные условия на побережье в данный момент таковы, что водные потоки или боковые течения могут незаметно уносить человека вглубь моря.
В море дует сильный ветер, высокие волны и образовались прибрежные течения, на берегу вымыты невидимые и потому очень опасные ямы.
Уже сообщалось, что в субботу утонули пять человек. Четверо из них погибли в море.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!