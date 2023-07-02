Главное за 2 июля ⟩ Большое шествие в Риге, музыкальные способности Кариньша и "битва" хоров

Главная новость дня - сегодня в Риге прошло шествие участников Праздника песни и танца. Тысячи участников прошли по улицам столицы в национальных костюмах! Об этом и не только читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET!
Новости Латвии:
В воскресенье, 2 июля, прошло шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās. Всего в шествии участвовало около 45 тысяч участников Праздника песни из 1800 различных коллективов. Самые красивые и трогательные моменты смотрите в видео TVNET.
Спикер Сейма Эдвард Смилтенс и его супруга Кристине Смилтена наблюдают за шествием участников XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII Праздника танца в традиционных костюмах из Ледурги и Стопини в Западном Видземе.
Пользователи Twitter восхищаются видео из прямой трансляции шествия участников Праздника песни и танца, в котором премьер-министр Кришьянис Кариньш демонстрирует свои музыкальные способности.
В воскресенье, 2 июля, от памятника Свободы началось шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās, которое завершилось возле театра "Дайлес". Смотрите фоторепортаж, подготовленный RUS TVNET, и радуйтесь празднику вместе с нами!
В субботу, 1 июля, в течение всего дня в Доме Рижского латышского общества и Большом зале Латвийского университета проходил финал хорового конкурса, в котором участвовали 33 смешанных хора, 11 женских хоров, 7 мужских хоров и 4 хора сениоров. Мужской хор Dziedonis Латвийского университета отличился необычным выступлением, восхитив не только присутствующих, но и интернет-пользователей.
Сегодня, 2 июля, в честь Праздника песни и танца, в Верманском саду прошла ярмарка изделий ремесленных мастеров. Традиция зародилась еще в 2003 году.
Латышская нация родилась 150 лет назад на Празднике песни, сказал в воскресенье, 2 июля, президент Латвии Эгил Левитс на церемонии открытия шествия участников Праздника песни и танца.
В настоящее время из-за сильного ветра, высоких волн, бокового и встречного течения купаться в плавательных зонах Лиепаи запрещено, сообщает Лиепайское самоуправление.
Латвийский сыр был среди самых популярных в Италии. Хотя сейчас это кажется невероятным, менее 20 лет назад сыр Monterigo, произведенный в Лимбажи, составлял 12% от общего объема сыра, импортируемого в Италию.
С осени прошлого года в Зилакалнсе ведутся археологические исследования, в ходе которых археологи обнаружили 24 человеческих захоронения, связанных с кладбищем XVII века, сообщила Элизабете Лочмеле, руководитель проекта экологической коммуникации Валмиерского краевого самоуправления.
81-летний пенсионер, пожелавший остаться неизвестным, стал жертвой мошенников и за четыре года потерял около 50 000 евро из своих сбережений, сообщает программа Panorama.
За рубежом:
Россия в ночь на воскресенье, 2 июля, впервые за 12 дней атаковала Киев беспилотниками. Сообщается, что это могли быть иранские дроны Shahed. Об этом написал глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко.
Сотни человек задержаны во Франции в ночь на воскресенье в ходе беспорядков, вспыхнувших после гибели 17-летнего подростка. По данным МВД страны, в пятую ночь беспорядков после похорон погибшего подростка - 17-летнего Наэля М. - полицейские задержали более 700 человек.
Владельцы автомобилей с российскими номерами начали жаловаться на конфискацию их транспортных средств в Германии: в некоторых случаях власти считают ввоз личного транспорта экспортом санкционных товаров из России в Евросоюз. Но по мнению экспертов, такая строгая трактовка санкций может привести к спорам и нарушениям прав собственности, сообщает издание The Moscow Times.
Несколько человек погибли и 29 получили ранения в результате стрельбы в Балтиморе, штат Мэриленд, США, в воскресенье, 2 июля, сообщила полиция.
26 июня в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья (Эстония) медведь погнался за местным спортсменом, который в тот момент совершал тренировку на велосипеде, об этом пишет Rus.Postimees.
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