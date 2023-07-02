Главное за 2 июля ⟩ Большое шествие в Риге, музыкальные способности Кариньша и "битва" хоров

Владельцы автомобилей с российскими номерами начали жаловаться на конфискацию их транспортных средств в Германии: в некоторых случаях власти считают ввоз личного транспорта экспортом санкционных товаров из России в Евросоюз. Но по мнению экспертов, такая строгая трактовка санкций может привести к спорам и нарушениям прав собственности, сообщает издание The Moscow Times.

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26 июня в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья (Эстония) медведь погнался за местным спортсменом, который в тот момент совершал тренировку на велосипеде, об этом пишет Rus.Postimees.

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Известный дезинформатор Валентин Еремеев в нескольких видеороликах рассказывает, что 2000 семей в Латвии решено лишить имущества по кадастровой стоимости и выселить из своих домов. Это неправда.

В кинотеатрах Латвии - пятая часть легендарной кинофраншизы про археолога Индиану Джонса с уже 80-летним Харрисоном Фордом в главной роли. Насколько убедительны такие "старики-разбойники" выглядят в 2023 году и способна ли культовая серия впечатлить так же, как однажды в детстве - разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".

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Сейм Литвы, скорее всего, в ближайшее время лишит гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Одна из самых известных фигуристок в истории Литвы так разозлила власти, что тем пришлось даже изменить из-за неё закон.

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