Биатлонистка Байба Бендика ждет ребенка

32-летняя биатлонистка заняла 49-е место в сезоне Кубка мира, в котором пропустила два этапа. Вместе с Андреем Расторгуевым она заняла третье место в смешанной парной эстафете на этапе Кубка мира в марте, достигнув самого высокого места в Латвии в этой дисциплине.

В свою очередь, на чемпионате мира Бендика заняла 25-е место в смешанной эстафете, финишировала на 62-м месте в спринте на 7,5 км и закончила 15-километровую индивидуальную дистанцию на 44-й позиции.

Она представляла Латвию на Олимпийских играх в Пекине и Пхенчхане, а также участвовала в лыжных гонках в Пекине. В свою очередь, на чемпионате Европы 2021 года Бендика завоевала золотую медаль в спринтерской дисциплине.