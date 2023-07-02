Фото и видео ⟩ Концерт открытия Праздника песни и танца посетили более 22 000 участников

Концерт посетили 22 284 участника Праздника песни и танца. Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Латвийского национального культурного центра Линда Эртмане.

Участвуют:

Интарс Бусулис,

Марина Ребека,

Эгилс Силиньш,

Янис Шипкевицс,

Айя Андреева,

музыкальное объединение Tautasmeitas и др. коллективы.

Главный музыкальный руководитель: Карлис Лацис

Руководитель хора: Янис Озолс

Режиссер: Мартиньш Мейерс

Сценограф и художник по костюмам: Анна Хайнрихсоне

Сценарист, автор текста: Нил Сакс

Руководитель творческой группы: Гунтис Арглис-Лацис

Вход для участников Праздника песни и танца бесплатный. Для остальных посетителей - 40 евро.

Уже сообщалось, что в воскресенье, 2 июля, прошло шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās. По улицам столицы прошли десятки тысяч человек.