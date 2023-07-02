Фото и видео ⟩ Концерт открытия Праздника песни и танца посетили более 22 000 участников

На концерте в "Арена Рига", посвященном открытию Праздника песни и танца, прозвучали самые популярные музыканты и самые душевные произведения, которые позволяют каждому окунуться в атмосферу близости, согласия, любви... А самое главное - общей песни, позволяющей каждому участнику и зрителю почувствовать: праздник начинается!
Концерт посетили 22 284 участника Праздника песни и танца. Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Латвийского национального культурного центра Линда Эртмане.
July 2, 2023
Участвуют:
- Интарс Бусулис,
- Марина Ребека,
- Эгилс Силиньш,
- Янис Шипкевицс,
- Айя Андреева,
- музыкальное объединение Tautasmeitas и др. коллективы.
Главный музыкальный руководитель: Карлис Лацис
Руководитель хора: Янис Озолс
Режиссер: Мартиньш Мейерс
Сценограф и художник по костюмам: Анна Хайнрихсоне
Сценарист, автор текста: Нил Сакс
Руководитель творческой группы: Гунтис Арглис-Лацис
Вход для участников Праздника песни и танца бесплатный. Для остальных посетителей - 40 евро.
Уже сообщалось, что в воскресенье, 2 июля, прошло шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās. По улицам столицы прошли десятки тысяч человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!