Праздник песни и танца продолжается: чего ждать в понедельник?

С сегодняшнего дня до 9 июля на Эспланаде будет открыт Праздничный квартал. Историческое место проведения Праздника песни в год 150-летия превратится в праздничный парк, где на двух сценах пройдут концерты и представления, будет работать ярмарка современного дизайна, ресторан, площадка для публичного просмотра концертов.

В Верманском саду и на Эспланаде сегодня пройдут спектакли любительских театров, а в "Арена Рина" состоятся два концерта латышского сценического танца.

Международный выставочный центр на Кипсале сегодня станет местом сбора коллективов латышской диаспоры, в Рижском цирке состоится концерт коллективов пожилых людей, в Рижской думе - концерт ансамблей кокле "Сад света", а в зале им. Кокарсов на Большой эстраде Межапарка - концерт хора дирижеров, посвященный 150-летию традиции Праздника песни.