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Дорожная статистика за воскресенье: 8 пострадавших, 12 пойманных пьяных водителей

rus.tvnet.lv/LETA
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Двое пострадавших были велосипедистами, еще двое - пешеходами.

Вчера полиция задержала за вождение в нетрезвом состоянии 12 водителей. Начато семь уголовных процессов.

Оформлено 237 административных протоколов за превышение скорости, шесть за агрессивное вождение и всего 451 протокол за нарушения правил дорожного движения.

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