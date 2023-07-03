Дорожная статистика за воскресенье: 8 пострадавших, 12 пойманных пьяных водителей

Вчера в Латвии зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Двое пострадавших были велосипедистами, еще двое - пешеходами.
Вчера полиция задержала за вождение в нетрезвом состоянии 12 водителей. Начато семь уголовных процессов.
Оформлено 237 административных протоколов за превышение скорости, шесть за агрессивное вождение и всего 451 протокол за нарушения правил дорожного движения.
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