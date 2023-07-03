За три дня из водоемов вытащили семь погибших

В пятницу в Балдоне был получен вызов, что человек отправился купаться в пруд, однако на берег не вернулся. Водолазы обыскали пруд и нашли человека, медики констатировали его смерть.

В субботу был получен вызов в Ницскую волость Южно-Курземского края, где в море тонул человек. Его еще до прибытия спасателей вытащили из воды представители Государственной полиции, медики констатировали смерть мужчины.

В субботу в Айнажи Лимбажского края из водоема вытащили утонувшего, тело передали сотрудникам Государственной полиции.

В субботу спасатели отправились в Царникавскую волость, где купаться пошли четыре человека, которые не могли выбраться на берег своими силами. Одному человеку удалось выплыть, однако трое погибли.

В воскресенье вызов был получен в Аглонскую волость Прейльского края, где спасатели вытащили из озера погибшего, которого передали сотрудникам Государственной полиции.

В этом году VUGD вытащила из водоемов уже 70 погибших, 26 из которых - в купальный сезон, начавшийся 15 мая.

VUGD призывает не забывать о безопасности во время отдыха на воде и купания.