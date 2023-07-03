Билеты на Праздник песни и танца: мошенники обманули нескольких жителей Латвии

Государственная полиция получила информацию от жителей о возможных случаях мошенничества при приобретении билетов на Праздник песни и танца.
В начале июне в юрмальский участок обратилась женщина, которая сообщила, что ее обманули во время покупки билетов у частного лица в интернете.
Пострадавшая женщина указала, что заметила в Facebook объявление о продаже четырех билетов на заключительный концерт Праздника песни и танца. Принимая во внимание, что билеты продавали без наценки, это вызвало в ней доверие и она перечислила деньги за все четыре билета. Позднее продавец сообщил, что доступен еще один билет, за который женщина также перечислила деньги.
После этого продавец попросил перевести деньги и других лиц, якобы за переписку билетов на имя покупателя, что она и сделала. Однако в конце концов продавец так и не прислал билеты, в результате чего женщина лишилась в общей сложности 635 евро. Полиция расследует этот случай.
Кроме того, полиция недавно получила заявление и от жительницы Марупе, которая сообщила, что увидела в группе Facebook о продаже билетов на заключительный концерт Праздника песни и танца, заплатив требуемые 90 евро, однако билеты не получила.
Пострадавшая указала, что сначала продавец обещал вернуть деньги, но этого так и не сделал. В заявлении женщина указала, что быстро решилась на покупку билетов у этого человека и долго не анализировала, можно ли ему доверять, так как опасалась, что билеты купит кто-то другое. Полиция оценивает и этот случай.
Полиция призывает жителей быть осторожными, тщательно оценивать приобретение билетов на Праздник песни и танца в интернете у частных лиц и убедиться в личности продавца.
Стражи порядка напоминают, что на каждом билете есть уникальный QR-код, при помощи которого зрителя пропускают на территорию проведения мероприятия только один раз.
В случае, если вы стали жертвой мошенничества, об этом нужно сообщить, обратившись с заявлением в ближайший участок полиции или отослав заявление в электронном виде.
Полиция напоминает, что за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность, и каждый такой случай будет расследован.
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