Билеты на Праздник песни и танца: мошенники обманули нескольких жителей Латвии

В начале июне в юрмальский участок обратилась женщина, которая сообщила, что ее обманули во время покупки билетов у частного лица в интернете.

Пострадавшая женщина указала, что заметила в Facebook объявление о продаже четырех билетов на заключительный концерт Праздника песни и танца. Принимая во внимание, что билеты продавали без наценки, это вызвало в ней доверие и она перечислила деньги за все четыре билета. Позднее продавец сообщил, что доступен еще один билет, за который женщина также перечислила деньги.

После этого продавец попросил перевести деньги и других лиц, якобы за переписку билетов на имя покупателя, что она и сделала. Однако в конце концов продавец так и не прислал билеты, в результате чего женщина лишилась в общей сложности 635 евро. Полиция расследует этот случай.