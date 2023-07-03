Полиция разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Анастасию

Государственная полиция разыскивает Анастасию Юкаму 2010 года рождения, которая 2 июля в 12:00 вышла из дома в Риге на улице Плявниеку и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, светлые волосы, голубые глаза.
Была одета в черную футболку с надписью Wild Hunt, черные шорты, черную картку с капюшоном, на ногах - ярко-зеленая обувь.
Полиция просит осмотреть фотографию девочки и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.
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