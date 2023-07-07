Амра Силайджич - жена и мать четверых детей главной звезды сборной Боснии

Эдин Джеко женился на Амре Силайджич в конце марта 2014 года. Два года спустя у пары родилась дочь Унас, в сентябре 2017 года - сын Дани, в сентябре 2020-го - дочь Далия, а в январе 2023-го - дочь Хана.

Амра на два года старше Джеко и, в отличие от многих жён футболистов, тоже построила впечатляющую карьеру. В 16 лет она выиграла престижный французский конкурс Metropolitan Top Model, после чего начала сотрудничать с парижским агентством Elite Model и работать с известными во всем мире брендами.

Также Амра снялась в нескольких фильмах и сериалах и появлялась в клипах Энрике Иглесиаса, Тайо Круза, Блейка Шелтона и других популярных исполнителей. Чтобы вы понимали уровень популярности Амры - у неё есть страничка в Википедии на русском языке.