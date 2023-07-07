Амра Силайджич - жена и мать четверых детей главной звезды сборной Боснии

В конце июня самый известный боснийский футболист Эдин Джеко открыл новую страницу в карьере - 37-летний нападающий перешел в "Фенербахче". Вместе с ним в Турцию перебирается и вся его большая семья, а жена уже позирует в майке стамбульской команды.
Эдин Джеко женился на Амре Силайджич в конце марта 2014 года. Два года спустя у пары родилась дочь Унас, в сентябре 2017 года - сын Дани, в сентябре 2020-го - дочь Далия, а в январе 2023-го - дочь Хана.
Амра на два года старше Джеко и, в отличие от многих жён футболистов, тоже построила впечатляющую карьеру. В 16 лет она выиграла престижный французский конкурс Metropolitan Top Model, после чего начала сотрудничать с парижским агентством Elite Model и работать с известными во всем мире брендами.
Также Амра снялась в нескольких фильмах и сериалах и появлялась в клипах Энрике Иглесиаса, Тайо Круза, Блейка Шелтона и других популярных исполнителей. Чтобы вы понимали уровень популярности Амры - у неё есть страничка в Википедии на русском языке.
Джеко - не первый муж Амры. В 2001 году она приняла предложение от сербского бизнесмена Владимира Вичентьевича, в 2003-м у пары родилась дочь, но через четыре года случился развод.
Большая семья не позволила Амре продолжить карьеру модели, но для этого есть Instagram, где у боснийки 283 тысячи подписчиков.
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