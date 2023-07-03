Фото ⟩ Спортсмены, блогеры и актеры: местные звезды на открытии нового ресторана в Риге

DJ Майя Розите-Криштопане обеспечивала хорошее настроение гостей на террасе на крыше, а певица Кристине Праулиня и пианист Томс Микалс развлекали гостей в джазовом настроении лобби-бара.

Более 100 гостей из мира бизнеса, моды, рекламы и спорта наслаждались вдохновляющей атмосферой террасы и бара ресторана, в том числе баскетболист Давис Бертанс, актриса и предприниматель Агнесе Зелтиня, инфлюенсеры Сендия и Дануте и многие другие.

Ресторан с террасой расположен на 6-м этаже четырехзвездочного отеля, откуда открывается новый вид на городские крыши в стиле модерн. Опытный шеф-повар Роберт Слайдиньш, совершенствовавший свое мастерство с мишленовскими шеф-поварами в Германии, создал сезонное концептуальное меню, раскрывающее лучшие вкусы каждого сезона.

В свою очередь, на втором этаже отеля гостей принимал бар, где особую атмосферу создал художник по металлу Андис Вецванагс. Интерьер бара и карта напитков были созданы в сотрудничестве с Арвисом Земансом, соавтором нескольких популярных баров Риги.

​Основатель нового развлекательного заведения - коллекционер произведений искусства и меценат Янис Зузанс. Ресторан и бар расположены в четырехзвездочном дизайнерско-арт-отеле Aston Hotel Riga, который открыл свои двери в мае на улице Бривибас, 49/50.