Знаки Зодиака, которые чаще всего врут друг другу

Астрологи уверяют, что существуют пять союзов между представителями знаков Зодиака, которые чаще других не подходят друг другу. Эти отношения полны не только сложностей, но порой и обмана. Об этом рассказывает "Клубер".
Лев и Стрелец
Лев часто эгоистичен и жаждет постоянного внимания. Стрелец в чем-то с ним схож. Он тоже любит общение и шумные вечеринки, но не готов делить это время только лишь с партнером. Астрологи говорят, что такой союз обязательно будет полным страсти, но могут возникнуть проблемы и измены, ведь Стрелец не всегда сможет дать Льву то отношение, которое он хочет.
Близнецы и Весы
Казалось бы, что у этих знаков одной стихии много общего. Весам часто нравится то, с какой легкостью Близнецы принимают решения. Астрологи советуют таким парам быть осторожными, ведь Близнецам чужда глубокая привязанность, а вот Весам наоборот. Весы в какой-то момент могут просто не выдержать легкомысленности партнера, который, например, может преподнести измену как совершенно обычное дело.
Овен и Телец
Овен и Телец - два рогатых знака, которых притягивает к друг другу с невероятной силой. И если сначала их может соединить страсть, то потом Телец начинает понимать, что Овен просто не способен хранить верность. Взгляды на важность моногамных отношений в этой паре не будут совпадать. Телец тоже может изменить партнеру - просто чтобы отомстить.
Рак и Козерог
Трогательный, местами романтичный Рак мог бы стать идеальным партнером Козерога, который практичен до невозможности. Только часто бывает так, что Раку такие отношения могут надоесть, тогда он с легкостью попятится назад и найдет себе что-то другое. Часто это связано с сексуальными фантазиями Рака и его желанием экспериментировать.
Водолей и Дева
Водолей и Дева похожи на первый взгляд, но если вначале отношений они будут стараться обходить острые углы, то со временем характер возьмет верх и оба поймут, что замалчивать проблемы и недовольства уже не получится. Сложности во взаимопонимании приведут к тому, что каждый начнет искать такого партнера, с кем было бы "попроще".
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