"Согласие" призывает провести внеочередные выборы в Рижскую думу

По его мнению, нынешний состав Рижской думы был избран на основании надуманных и противозаконных причин. Прежде всего, противозаконно был отстранен от должности сам Ушаков, а затем в закон были внесены специальные поправки, чтобы избрать городскую думу на пять лет вместо четырех.

"Однако результат всей работы нынешнего состава думы - всего лишь столбики, командировки и бесконечная клоунада", - заявил он.

Правление и фракция "Согласия" в Рижской думе считают, что в нынешней ситуации организовать работу самоуправления будет очень проблематично, поэтому призывают к внеочередным выборам.

Как сообщалось, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ("За/Прогрессивные") принял решение уйти в отставку, так как больше не может нести ответственность за решения думы.

Это решение вызвано разногласиями в коалиции в связи с расследованием возможных нарушений в департаменте сообщения.