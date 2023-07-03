После раскола правящей коалиции в Рижской думе оппозиционная партия "Согласие" призывает провести в столице внеочередные выборы, заявил агентству LЕТА председатель "Согласия", евродепутат Нил Ушаков.
"Согласие" призывает провести внеочередные выборы в Рижскую думу
По его мнению, нынешний состав Рижской думы был избран на основании надуманных и противозаконных причин. Прежде всего, противозаконно был отстранен от должности сам Ушаков, а затем в закон были внесены специальные поправки, чтобы избрать городскую думу на пять лет вместо четырех.
"Однако результат всей работы нынешнего состава думы - всего лишь столбики, командировки и бесконечная клоунада", - заявил он.
Правление и фракция "Согласия" в Рижской думе считают, что в нынешней ситуации организовать работу самоуправления будет очень проблематично, поэтому призывают к внеочередным выборам.
Как сообщалось, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ("За/Прогрессивные") принял решение уйти в отставку, так как больше не может нести ответственность за решения думы.
Это решение вызвано разногласиями в коалиции в связи с расследованием возможных нарушений в департаменте сообщения.
По мнению Стакиса, бывшие партнеры по коалиции - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР) и "Код для Риги" (КР) - фактически сформировали с "Согласием" и "Честь служить Риге" другое думское большинство и принимали решения в других кабинетах, а не вместе с фракцией "За/Прогрессивные".
Это подтверждает голосование о создании новой комиссии для расследования возможных нарушений в департаменте сообщения, когда бывшие партнеры по коалиции голосовали вместе с "Согласием".
После заявления мэра об отставке "Новое Единство", НО/ЛОР и КР решили взять на себя инициативу переговоров о формировании новой коалиции, а от "За/Прогрессивных" ожидают отзыва "лживых заявлений".
Как заявил на пресс-конференции вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), "Новое Единство", НО/ЛОР и КР считают, что "За/Прогрессивные" должны отозвать утверждения о прикрытии возможной растраты 7 млн евро в думском департаменте сообщения, предательстве партнеров по коалиции и другие обвинения.
Партнеры считают, что сформировать новую коалицию и продолжить начатую в самоуправлении работу можно только коллегиально. Они расценивают решение Стакиса подать в отставку как антигосударственное, так как оно угрожает стабильности в Рижской думе.
Партии считают, что депутаты думы должны сделать все возможное, чтобы избежать досрочных выборов, так как это может привести к тому, что "власть в столичной думе получат антигосударственные силы", поэтому решили взять на себя инициативу переговоров о формировании новой коалиции.
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