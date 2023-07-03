Главное за 3 июля ⟩ Стакис уходит, разрушительные ветры и выходной вне очереди

Новость дня - пост руководителя Рижской думы покидает Мартиньш Стакис. Что говорят коллеги и латвийцы? Что будет с думой? Ждать ли внеочередных выборов? Об этом и многом другом, что произошло в Латвии и мире за уходящий понедельник - в итогах от RUS TVNET.
Мартиньш Стакис принял решение уйти с поста мэра Риги
Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ("За!/Прогрессивные") принял решение уйти в отставку, говорится в распространенном сегодня заявлении.
В 10 часов в Ратуше началась пресс-конференция, на которой он проинформировал о своем решении. RUS TVNET вел прямую трансляцию пресс-конференции.
Также мы собрали первые реакции соцсетей на это решение.
Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис (НЕ), заместители председателя думы Линда Озола и Эдвард Ратниекс (НО/ЛОР) и руководитель фракции НЕ Олаф Пулкс провели пресс-конференцию, чтобы объяснить ситуацию в Рижской думе. RUS TVNET провел прямую трансляцию.
Новости Латвии:
9 июля пройдет заключительный день Праздника песни и танца, в календаре 2023 года он отмечен как красный, но так как 9 июля - это воскресенье, отдыхать жители Латвии будут и в понедельник, 10 июля, следует из Закона о праздниках и памятных днях.
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За рубежом:
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал мятеж, который организовал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что произошедшее не повлияло на войска.
Бывший президент России и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев потребовал у Запада договориться с Россией по поводу конфликта в Украине, поскольку в противном случае "сторонам придется окочуриться в ядерной войне", пишет The Moscow Times.
Всю неделю после военного мятежа Евгения Пригожина журналисты и эксперты задаются вопросом: "Где генерал Суровикин?" Заместитель командующего российской группировкой войск в Украине Сергей Суровикин, который на прошлых выходных обращался к Пригожину и его наемникам с призывами не бунтовать, полностью пропал из публичного пространства. Financial Times сообщала о якобы задержании Суровикина, агентство Bloomberg - о том, что его несколько дней допрашивали о связях с Евгением Пригожиным, а дочь генерала утверждает, что он находится на работе и все у него хорошо. Русская служба Би-би-си рассказывает историю совместной работы ныне опального основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина и главкома ВКС генерала Суровикина.
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