Главное за 3 июля ⟩ Стакис уходит, разрушительные ветры и выходной вне очереди

К 17:00 понедельника, 3 июля, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 46 вызовов, связанных с необходимостью убрать поваленные непогодой деревья, сообщили в службе.

За рубежом:

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал мятеж, который организовал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что произошедшее не повлияло на войска.

Бывший президент России и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев потребовал у Запада договориться с Россией по поводу конфликта в Украине, поскольку в противном случае "сторонам придется окочуриться в ядерной войне", пишет The Moscow Times.

Всю неделю после военного мятежа Евгения Пригожина журналисты и эксперты задаются вопросом: "Где генерал Суровикин?" Заместитель командующего российской группировкой войск в Украине Сергей Суровикин, который на прошлых выходных обращался к Пригожину и его наемникам с призывами не бунтовать, полностью пропал из публичного пространства. Financial Times сообщала о якобы задержании Суровикина, агентство Bloomberg - о том, что его несколько дней допрашивали о связях с Евгением Пригожиным, а дочь генерала утверждает, что он находится на работе и все у него хорошо. Русская служба Би-би-си рассказывает историю совместной работы ныне опального основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина и главкома ВКС генерала Суровикина.

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