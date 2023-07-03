Прямой эфир ⟩ Семь важных для латвийца сущностей в большом концерте Balts

Танцевальный концерт-спектакль Balts создан с новой музыкой, новой хореографией и новым художественным решением, в котором сливаются воедино сценический танец и латышское изобразительное искусство.

Трансляция: Концерт Balts

Галерея: Генеральная репетиция концерта Balts

Balts - это разноплановая совместная работа 18 хореографов с 18 новыми танцами, которые раскрывают семь важных для латвийца сущностей - детство, природа, работа, земля, жизнь, чистота и бытие.

Художественные руководители танцевальной концепции - Даце Адвильёне, Рейнис Решетинс и Тайга Лудборжа, режиссер - Инга Ципе, видеосценограф - Инета Сипунова.

Прямая трансляция с концерта Balts и видеозапись после окончания прямой трансляции также будут доступны в приложении Умного телевидения LMT и TVNET.