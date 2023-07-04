Почему смерть бодибилдера так взволновала антиваксеров

Бодибилдер страдал редким заболеванием

У выходца из Баварии Йоханеса Линднера более 9 миллионов подписчиков в Instagram, с которыми он регулярно делился фотографиями и видео из спортзала и из своей личной жизни. Несколько недель назад в YouTube, в программе RawTalk, бодибилдер рассказал своим поклонниками о наличии у него редкого заболевания - болезни периодических мышечных спазмов (rippling muscle disease, RMD). Для него характерна гиперчувствительность скелетных мышц: они могут расширяться спонтанно, быстро и неконтролируемо. Как пояснил в интервью немецкому каналу RTL журналист-медик Кристоф Шпехт (Christoph Specht), этот процесс проявляется аналогично выраженной мышечной судороге. В норме сокращение мышцы происходит от поступившего из мозга электрического импульса. "При болезни периодических мышечных спазмов сокращение происходит только в результате механического контакта с внешними раздражителями, а не потому, что нерв запускает сигнал, - уточняет врач. - Обычно это безболезненно, но может вызвать боль, если это происходит слишком часто". Например, если прикоснуться к бедру больного пальцем, то можно увидеть как это вызовет подергивание и сокращение мышцы.

Йоханес Линднер рассказал в июне 2023 года о прививках от коронавируса и своем редком заболевании Фото: odysee.com

Антипрививочники используют смерть блогера в своих целях?

Вскоре после появления сообщения о смерти блогера, в интернете начал курсировать 3-минутный отрывок из вышеупомянутого интервью Йоханеса Линднера, в котором он рассказывает на английском языке о том, что был четырежды привит от коронавируса. Это видео стало поводом для разгоревшейся дискуссии о том, могли ли прививки стать причиной столь раннего ухода из жизни молодого мужчины. Антипрививочники уверяют, что именно это могло стать причиной ранней смерти. В видео-отрывке Линднер рассказал, что в его окружении многие были привиты от коронавируса, поэтому и он, поддавшись давлению толпы, поставил себе четыре прививки. Через некоторое время, по словам бодибилдера, он сделал плановый анализ крови в Таиланде, в результате которого в его крови он заметил непонятные белые частицы. При повторном анализе через несколько месяцев у другого врача этих белых частиц обнаружено не было. Но, по словам Линднера, в крови появились темные частицы, вероятно тяжелых металлов. По словам Линднера, он сделал себе два раза плазмаферез, процедуру очистки крови. В то же время блогер осторожно описывал эту ситуацию, несколько раз дистанцируясь от сторонников теории заговора.

Под последним постом Йоханеса Линднера в Instagram, опубликованным за два дня до смерти, подписчики публикуют свои многочисленные соболезнования и говорят о том, что блогер под ником joesthetics был для них достойным примером для подражания в фитнесе.