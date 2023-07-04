Стрельба в Филадельфии: четыре человека погибли, есть раненые

Представитель полиции Филадельфии подтвердил агентству AFP, что в результате стрельбы погибло несколько человек, однако точное число жертв он не назвал.

Тем временем газета Philadelphia Enquirer, телеканал CNN и другие СМИ сообщают, что подозреваемый в стрельбе задержан.

The Philadelphia Enquirer сообщает, что среди убитых есть как минимум двое несовершеннолетних.

Газета отмечает, что задержанный полицией мужчина был одет в бронежилет и вооружен винтовкой и пистолетом.

Сообщается, что на месте происшествия были обнаружены пули, выпущенные как минимум из пяти единиц огнестрельного оружия.

Согласно данным властей, только в этом году в США произошло 339 массовых расстрелов.