Шампанское, клубника, теннис: Порзиньгис посетил Уимблдон с любимой

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис вместе с возлюбленной Лаурой Визлой посетил престижный Уимблдонский турнир.
Согласно Instagram-сторис Лауры, пара прибыла в Лондон со своими друзьями, баскетболистом Жанисом Пейнерсом и его женой Алиной.
Дамы наслаждались атмосферой, шампанским и клубникой.
Уже сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович в понедельник с уверенной победы начал третий турнир "Большого шлема" в сезоне и вышел во второй круг Уимблдонского турнира. Джокович, занимающий второе место в мире, в первом круге обыграл аргентинца Педро Качина (ATP 68) 6-3, 6-3, 7-6 (7:4).
Третий турнир "Большого шлема" в сезоне продлится до 16 июля.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!