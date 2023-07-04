Шампанское, клубника, теннис: Порзиньгис посетил Уимблдон с любимой

Согласно Instagram-сторис Лауры, пара прибыла в Лондон со своими друзьями, баскетболистом Жанисом Пейнерсом и его женой Алиной.

Дамы наслаждались атмосферой, шампанским и клубникой.

Фото: instagram/lauravizla

Уже сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович в понедельник с уверенной победы начал третий турнир "Большого шлема" в сезоне и вышел во второй круг Уимблдонского турнира. Джокович, занимающий второе место в мире, в первом круге обыграл аргентинца Педро Качина (ATP 68) 6-3, 6-3, 7-6 (7:4).

Третий турнир "Большого шлема" в сезоне продлится до 16 июля.