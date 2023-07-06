ВИДЕО ⟩ Сложная победа RFS и дубль Лизунова

Первый матч 21-го тура между "Аудой" и "Валмиерой" завершился вничью - 0:0. Главным событием встречи стала красная карточка для Режиналдо Рамиреса, который нарушил правила на 90+2 минуте и был удалён с поля.

Отметим, что после игры вратарь и капитан "Ауды" камерунец Фабрис Ондоа объявил об уходе из команды. Куда именно отправится 27-летний вратарь "Ауда" не раскрывает.

В другом матче понедельника также была зафиксирована ничья. "Тукумс" на своём поле сыграл вничью с "Меттой" со счётом 1:1. Счёт на 38-й минуте открыл Лукас Вапне, а на 57-й минуте Артур Кранцманис восстановил равновесие на табло.

RFS в упорной борьбе сумела взять три очка в матче против "Елгавы" - 1:0. Гости в начале матча дважды могли открыть счёт, но оба раза мяч после ударов игроков "Елгавы" попадал в штангу ворот. Единственный гол на 69-й минуте забил защитник Жига Липушчек, который отличился после розыгрыша углового.

Победу одержала также "Рига", которая на своём поле обыграла "Лиепаю" со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Марко Регжа, Брайан Пенья и Микаэль Сойсало, а у "Лиепаи" отличился сенегалец Маме Балла Тине.

В заключительном матче 21-го тура "Даугавпилс" у себя дома обыграл худшую команду чемпионата "Супер Нову" - 2:0. Дублем в этой встрече отметился 19-летний Валерий Лизунов, который довёл счёт голов в текущем сезоне до восьми.

В 22-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 7-10 июля, "Валмиера" на своём поле сыграет с "Тукумсом", "Лиепая" - с RFS, "Рига" - с "Аудой", "Елгава" - с "Супер Новой", а "Метта" - с "Даугавпилсом".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv